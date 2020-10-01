Manisa FK disiplini bırakmayacak



MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta, 3-1'lik Çorumspor galibiyetinden sonra şampiyonluk hedefleyen Kocaelispor'u da 6-1 yenerek ilk 2 haftadan iddiasını kanıtlayan lider Manisa Futbol Kulübü, disiplini elden bırakmayacak. Afjet Afyonspor maçı öncesinde açıklamalar yapan teknik direktör Serkan Özbalta, "Her müsabaka çok önemli ama son aldığımız farklı skordan dolayı Afyonspor maçının önemi biraz daha arttı" şeklinde konuştu.

Kendileri için çok kritik olan Kocaelispor maçını müthiş taktik disiplinle 6-1 kazandıklarını hatırlatan Özbalta, "Ancak o maç bizim için bitti. O sayfayı kapattık. Belki çok klişe olacak ama ligin gerçekten çok başındayız. Bu sezon 34 değil 36 maç var. Çok çok uzun bir maraton. Sabırlı olan, aklıselim davranan, dışarıda ve içeride oyuncuların zihinsel ve fiziksel dayanıklılığını sağlayan takımların ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Geliştirmemiz gereken çok yönümüz var. Afyonspor maçında da aynı disiplinle mücadele etmeliyiz" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-10-01 14:09:35



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