Manisa’da korona virüs salgınında su tüketimi rekor kırdı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), korona virüs salgını sürecinde Manisa’da su tüketiminin rekor kırdığını ve 1 milyon metreküp su kullanıldığını belirtildi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ve İçme Suyu Dairesi Başkanı Fevzi Demir, son dönemdeki su kesintileri ile ilgili bilgiler verdi. Yaz aylarında meydana gelen su kesintilerinin idarenin dışında başka altyapı kurumlarının çalışmalarından da kaynaklandığının altını çizen Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, “Elektrik kesintileri ve bazı altyapı kurumlarının kazı çalışmaları arızaları meydana getirirken, salgın sürecinde su tüketiminin rekor seviyelere gelmesi de su kesintilerinin yaşanmasında önemli bir etken oldu. En büyük sorun ise son zamanlarda iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarının yetersizliğidir” dedi.

İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, su kullanım oranlarında son dönemlerde büyük artış olduğunu vurgulayarak, “2020 Temmuz ayında 2019 yılına göre 1 Milyon Metreküp daha fazla su kullanıldığını görüyoruz. Sonuçta biz sularımızı yeraltından sağlıyoruz. Su kaynaklarının iklim değişikliği nedeniyle yetersiz oluşu sorunları da beraberinde getirdi” diye konuştu.

Manisa il genelinde oluşan arızalara kısa süre içerisinde müdahale edildiğini ve vatandaşların mağdur olmaması adına 7 gün 24 saat görev yapıldığını belirten İçme Suyu Daire Başkanı Fevzi Demir, “Büyük bir içme suyu ağına sahibiz. İster istemez, bazı sorunlar meydana geliyor. Sondajlardaki arızalardan dolayı depoların boşalması, depoların ve şebekelerin arızalar giderildikten sonra tekrar doldurulması belli bir zamanı alıyor. Burada en büyük sorun su kaynaklarındaki kıtlıktır” dedi. Demir, oluşan arızaları gidermek için MASKİ olarak 7 gün 24 saat görevlerinin başında olduklarını belirtti.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer ise, SCADA adı verilen sistem ile Manisa merkezin içme suyunun tek noktadan kontrol edileceğini belirterek, “Ana isale hattında, depolarda ve pompa istasyonlarında meydana gelebilecek arızalar anında bu sistem sayesinde tespit edilip, günün 24 saati su dağıtım sistemi anlık olarak izlenecek. Bu sistem Manisa merkezde adeta teknolojik gözümüz olacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.