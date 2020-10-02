30 yıl sonra gelen asfalt sevinci

Akhisar Belediyesi, 30 yıldır asfalt bekleyen Ulucami Mahallesi’nin sokaklarında asfalt çalışması başlattı. 7’den 70’e tüm vatandaşlar asfalt sevinci yaşadı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun ilçede başlattığı asfalt seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. 30 yıldır asfalt bekleyen Ulucami Mahallesi sakinleri, mahallelerine sıcak asfalt gelmesi ile sevinçlerini gizleyemedi.



“Akhisar halkı en güzel hizmetlere layık”

Göreve başladıkları günden itibaren, vatandaşları bozuk yol sorunundan kurtararak daha sağlıklı ulaşım için gerekli çalışmaları başlattıklarını ifade eden Başkan Besim Dutlulu, hem merkezde hem de kırsal mahallelerde, özellikle belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan mahallelerde asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirti.

‘Akhisar halkı en güzel hizmetlere layık’ diyerek sözlerine başlayan Başkan Dutlulu, “Görevimizin verdiği sorumlulukla şehrimizi güzelleştirmek ve daha modern bir hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Belirlediğimiz plan ve program dahilinde asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Muhtarımız Nesime Şakrak ve mahalle halkımızın bilgilendirmesi sonucu 30 yıldır asfalt bekleyen Ulucami Mahallemizin ara sokaklarında çalışmalarımızı sonlandırdık. Hemşehrilerimizin mutluluğu ve memnuniyeti bizim en büyük sevincimiz. İnşallah, şartlar elverdiği ölçüde çalışmalarımızı daha da arttırarak devam ettireceğiz” diye konuştu.



“Yıllardır Unutulmuş ve hizmetten mahrum kalan bir mahalleydik”

30 yıldır hizmet bekleyen sokaklarının, Besim Dutlulu’nun talimatları sonrası asfalta kavuştuğunu ifade eden Ulucami Mahallesi Muhtarı Nesime Şakrak, “Yapılan hizmetlerden vatandaşlarımız çok mutlu oldu. Çünkü yıllardır unutulmuş ve hizmetten mahrum kalan bir mahalleydik. Biz de bu durumu Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya ilettik ve kısa sürede sorunumuza çözüm buldu. Ulucami Mahallesi Muhtarı ve sakinleri olarak Besim Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 30 yıl aradan sonra mahallemizin ara sokakları hizmet gördü” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetten çok mutlu olduklarını dile getirerek özverili çalışmalarından dolayı Başkan Besim Dutlulu’ya ve Akhisar Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti.

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