Seyitoba Mahallesine sosyal etkinlik alanı yapıldı

Saruhanlı Belediyesi, Seyitoba Mahallesine düğün, dernek ve cemiyet gibi sosyal etkinliklerin yapılabileceği üzeri kapalı bir alan inşa etti.

Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Pınarbaşı ve Sarıçam Mahallesinden sonra benzer bir tesisi de Seyitoba Mahallesine inşa ettiklerini kaydetti.

Kapalı pazaryeri tarzında yapılan tesisin Seyitoba'ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Bilgin, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımız, her türlü olumsuz hava şartlarında düğün, sünnet, hayır yemeği gibi cemiyetlerini yazın güneşten, kışın yağmurdan etkilenmeden burada yapabilecekler. Yaptığımız hizmetin Seyitoba Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum."

Seyitoba Muhtarı Ali Çetinkaya ise yapılan yatırımdan dolayı Başkan Bilgin'e teşekkür etti.

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