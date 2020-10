Ceyhun Cabadak hazırlık dönemi ve yeni sezonu değerlendirdi

Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Kocaeli'nde düzenlenecek olan Federasyon Kupası'nda bu sezonki ilk resmi maçına çıkacak olan yeşilbeyazlı ekipte yeni sezon hazırlıklarını, Federasyon Kupası'nı ve ligi değerlendiren Baş Antrenör Ceyhun Cabadak, "Zorlu bir sezon bizi bekliyor. İnşallah sağlıklı olabiliriz uzun süreçte. Sağlıklı olan takımların da bir adım önde olacağını düşünüyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı 20202021 sezonu hazırlıklarını Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Yaklaşık bir buçuk aydır hazırlıklarını sürdüren yeşilbeyazlı ekip sezonun ilk resmi maçına Federasyon Kupası'nda çıkacak. Federasyon Kupası'nda C Grubunda mücadele edecek olan ekip, ilk maçında 4 Ekim Pazar 15.45'te Konyaspor ile karşılaşacak. Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını, Federasyon Kupası'nı ve ligi değerlendiren Baş antrenör Ceyhun Cabadak, çalışmaların 7'nci haftasında olduklarını dile getirdi.



"Her hafta kıran kırana geçecek"

Pazar günü ilk resmi maçı Federasyon Kupası'nda oynayacaklarını belirten Ceyhun Cabadak, "Sağlık konusuna özen göstermeye devam etmemiz lazım. Bugün son bir test olduk. Onun sonuçlarına göre Kartepe'ye götüreceğimiz kadroyu belirleyeceğiz. Orada da lig öncesi ilk etapta 3 tane grup maçı oynayacağız. Devam edebilirsek çeyrek final, sonrasında da gidişata göre kaç tane maç oynayacağımız belli olacak. Çok zorlu rakiplere karşı oynayacağız. 16 takımın 1011 tanesi birbirine çok yakın. Ligde de her hafta kıran kırana geçecek diye düşünüyoruz. O yüzden zorlu bir sezon bizi bekliyor. İnşallah sağlıklı olabiliriz uzun süreçte. Sağlıklı olan takımların da bir adım önde olacağını düşünüyoruz. Bu konuda da dikkat etmeye çalışıyoruz kendimize" ifadelerini kullandı.

