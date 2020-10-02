Salihli'de vatandaşar 'Plogging' etkinliğinde buluşacak

Manisa'nın Salihli ilçesinde Salihli Belediyesi tarafından "Koşu yaparken çop toplama" olarak tanımlanan "Plogging" akımında çevre gönüllüleri bir araya gelecek.

Salihli Belediyesi, dünyada yeni yeni ses getirmeye başlayan "Koşu yaparken çöp toplama" olarak adlandırılan "Plogging" akımını Salihli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğinde ilçedeki çevre gönüllüleri ile buluşturuyor. Salihli’deki ilk Plogging etkinliği ise yarın Belediyespor antrenörleri eşliğinde Ali İhsan Karayiğit Spor Sahası önünden saat 08.00’de gerçekleştirilecek.

Salihli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu başkanlığında Belediye Spor İşleri Müdürü Uğur Kocagöz ve Belediyespor antrenörlerinin katıldığı toplantıda Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meriç Avsever tarafından Plogging hakkında bilgiler verildi.

İsveç’te ortaya çıkan bu akımın hızla dünyada yayıldığını belirten Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meriç Avsever, “Koşarken çevredeki çöpleri toplamayı amaçlayan bu harekete adını veren Plogging kelimesi İsveççe "toplamak" fiiliyle, İngilizce "koşu yapmak" fiilinin birleşimiyle elde edilmiş. Bu etkinlik gönüllüler ve çevre dostlarıyla birlikte bir anda yayılmış. Hatta akıma katılanlar, bazen sporun sonunda kimin daha çok çöp topladığına bakarak bir rekabet ortamı oluşturmuşlar. Plogging sırasında koşucular, birlikte koşup aynı anda da yerden çöp topladığı için egzersizlerini yeni seviyelere taşıyor. Sık sık eğilip yerden pet şişe, teneke ve kağıt toplamak durumunda kalıyorlar. Çöp toplarken bir yandan koşmayı gerektiren etkinlik, aerobik yapma ve kalori yakımını da sağlıyor. Plogging'de esas amaç, bir yandan spor yaparken, bir yandan da parkur ya da doğa üzerinde yer alan çöpleri toplamaktır. Katılan kişiler bir yandan kalori yakarken, diğer taraftan çevre temizliğine katkıda bulunuyor” dedi.

Çevre temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal etkinliklere her zaman destek verdiklerini vurgulayan Başkan Yardımcısı Karaoğlu ise “Salihli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü işbirliğinde Belediyespor antrenörlerimiz eşliğinde spor yaparak çevre temizliğine katkı sağlamak isteyen duyarlı vatandaşlarımıza bu farkındalık etkinliği ile fırsat vermek istiyoruz. Amacımız, spor ile çevre temizliğine dikkat çekmek. Plogging’e katılmak için ihtiyacımız olan bir çift eldiven, bir çöp torbası ve spor kıyafetler. Günlük yürüyüşlerimizi yaparken çevre temizliğine de katkıda bulunmanız mümkün” dedi.

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