Teknofest 2020’de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST 2020 Gaziantep’te başarılı olan öğrenciler Vali Yaşar Karadeniz tarafından ödüllendirildi.

Türkiye'nin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle TEKNOFEST 2020 Gaziantep’te düzenlenen teknoloji yarışmalarında Manisalı öğrenciler çeşitli kategorilerde derecelerle döndü. Teknofest’te Eğitim Teknolojileri Kategorisinde ‘Görme Engelliler İçin Sesli Haritalar Projesi’ ile Yunusemre Şehit Fatih Kalu Kız İmam Hatip Anadolu Lisesinden Danışman öğretmen Sözer Vurgun, öğrenciler Azra Yılmaz ve Fadime Çalık’ın yer aldığı Türkiye Kapsayıcılık Takımı Türkiye birincisi, aynı kategoride ‘Akıllı Yazı Defteri Projesi’ ile Manisa Fen Lisesinden Danışman Öğretmen Dilek Demirhan ve öğrencisi Hüseyin Said Koca’nın kurduğu RoboMFL takımı Türkiye ikincisi oldu.

Sağlık ve İlkyardım Kategorisinde ‘Temassız Kioks Cihazı Projesi’ ile Manisa Bilim Sanat Merkezinden Danışman Öğretmen Melek Geylani Bayram ve Öğrencisi Aybüke Demirok’un yer aldığı Melekler Takımı ise Türkiye birincisi oldu.

Afet Yönetimi Kategorisinde ‘Uçaklar İçin Güvenli İniş Sistemi Projesi’ ile Manisa Bilim Sanat Merkezinden Danışman Öğretmen Selman Ülker, öğrencileri Cüneyt Yümer ve İsmail Çeşmeci’nin yer aldığı Kaptan Pilotlar Takımı Türkiye üçüncüsü oldu.

En İyi Sunum Jüri Özel Ödülü ise Manisa Fen Lisesinden Danışman Öğretmen Ertuğ Günaydın ve öğrencileri Mert Enes Yurtseven ve Burak Burhan Özercik’e verildi.

TEKNOFEST 2020’de dereceye giren öğrenciler İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve öğretmenleri eşliğinde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti. Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden, başarılarının artarak devam etmesini temenni eden Vali Karadeniz, öğrencilere çeşitli hediyeler verirken öğretmenlere de Başarı Belgesi verdi.

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