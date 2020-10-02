AK Parti'li Baybatur:"Anlaşmanın tescili Türkiye'ye siyasi ve hukuki güç vermiştir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Baybatur:"Anlaşmanın tescili Türkiye'ye siyasi ve hukuki güç vermiştir"

İHA

AK Parti'li Baybatur:"Anlaşmanın tescili Türkiye'ye siyasi ve hukuki güç vermiştir"

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Türkiye’nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşmasının Birleşmiş Milletler tarafından tescilini stratejik bir başarı olarak niteledi.
Sevilla haritasını ikinci Sevr haritası olarak niteleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Sevilla haritasıyla Türkiye’den 150 bin kilometrekarelik bir alanın gasp edilmeye çalışıldığını ancak Türkiye’nin Libya’yla yaptığı anlaşmayla bu oyunu bozduğunu söyledi. Hiçbir güç ya da hiçbir koalisyonun Sevilla haritasına Türkiye’yi zorlayamayacağını vurgulayan Baybatur, Türkiye’nin gelecek yüz yılını kaybetmek, sahillerine hapsolmak, haklarından vazgeçmek gibi bir niyetinin asla olmadığını, hard power gücüyle sahada soft power gücüyle masada mücadelesini sürdürme azim ve kararlılığında olduğunu ifade etti. Türk milleti için Anadolu toprakları ne ise Mavi Vatan’ın da aynı anlamı ifade ettiğin belirten Baybatur, “Bugüne kadar uyguladığı gambot diplomasisine Barbaros ve Oruç Reis sismik araştırma gemilerini sahaya indirerek sismik diplomasiyi ekleyen, 2019 yılında Fatih gemisinin sondaj faaliyetlerine başlamasıyla da kıta sahanlığına bayrağını diken Türkiye, Libya ile yapılan ve Birleşmiş Milletler tarafından tescillenen deniz sınırlandırma anlaşması ile son noktayı koyarak hukuk yoluyla da doğu Akdeniz’deki tezini hayata geçirmiştir. Uluslararası hukuk mekanizmalarının egemen güçlerin attıkları adımları meşrulaştırmak için var olduğu bir dünyada Birleşmiş Milletler tarafından tescillenen bu anlaşma Türkiye’nin kendi hak ve hukukunu korumak adına elde ettiği stratejik bir başarıdır. Libya’yla yaptığımız anlaşma defaktodur. Müktesebat oluşturmuştur. Anlaşmanın tescili Türkiye’ye siyasi ve hukuki bir güç vermiştir” dedi.
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak üzere başlattığı harekata da değinen Baybatur, Minsk Grubu’nun harekâtı durdurmaya yönelik ateşkes çağrılarını büyük bir tuzak olarak niteledi. Azerbaycan’ın çeşitli baskılarla ve diplomatik tuzaklarla masaya oturmasının bugüne kadar dile getirdiği iddialarından vazgeçmesi anlamına gelebileceği gibi ne çıkacağı belli olmayan sonucu kabul etmek gibi bir durumda da bırakacağını belirten Baybatur, Azerbaycan’ın şu ana kadar yaptığının doğru olduğunu ifade etti. Minsk Grubu’nun Dağlık Karabağ, Yukarı Karabağ ve 7 rayonu Ermeni işgali altındaki Azerbaycan toprağı olarak kabul etmesine karşın 30 yıldır çözümsüzlüğü Ermenistan lehine çözüm olarak masada tuttuğunu kaydeden Baybatur, “Masanın kurulabilmesinin tek ön koşulu Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan derhal çekilmesidir. Ancak ateşkes isteyenler, çağrıda bulunurken Ermenistan’a da işgal ettiğin toprakları terk et dememektedir. Can Azerbaycan öz vatanını yani işgal edilmiş topraklarını kurtarmak üzere bir harekât başlatmıştır. Türkiye ‘tek millet, iki devlet’ anlayışıyla, Azerbaycanlı kardeşleriyle tam bir dayanışma içindedir. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkânlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Şu ana kadar verilen mücadelede vatan için şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerime yüce Allah’tan rahmet, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne de muzafferiyetler diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutlu'da hayvan satma vaadiyle dolandırıcılığa tutuklama
YEREL HABERLER Turgutlu'da hayvan satma vaadiyle dolandırıcılığa ...
Teknofest 2020’de başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Teknofest 2020’de başarılı olan öğrenciler ...
Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını kazdırdı - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını ...
Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını kazdırdı
YEREL HABERLER Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını ...
Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını kazdırdı
YEREL HABERLER Ölen eşinin hasretine dayanamadı, kendi mezarını ...
Manisa FK’da hedef galibiyet
YEREL HABERLER Manisa FK’da hedef galibiyet
Atatürk Kültür Merkezi kursiyerleri hayallerini gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Atatürk Kültür Merkezi kursiyerleri hayallerini ...
Salihli'de vatandaşar 'Plogging' etkinliğinde buluşacak
YEREL HABERLER Salihli'de vatandaşar 'Plogging' etkinliğinde ...
Sarıgöl'de TARİŞ depolarına korona denetimi
YEREL HABERLER Sarıgöl'de TARİŞ depolarına korona denetimi
Ceyhun Cabadak hazırlık dönemi ve yeni sezonu değerlendirdi
YEREL HABERLER Ceyhun Cabadak hazırlık dönemi ve yeni sezonu ...
Soma'da 3 maden ocağı için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Soma'da 3 maden ocağı için protokol imzalandı
(Özel) Manisa’nın 3 bin yıllık mitolojik mirası yok oluyor Hititler’in Manisa’da Spil Dağı’nı oyarak yaptıkları dev Kybele kabartması zamana direniyor Kayaya oyulmuş tanrıça figürü korunmadığı için zaman aşımına yenik düştü
YEREL HABERLER (Özel) Manisa’nın 3 bin yıllık mitolojik mirası yok ...
Seyitoba Mahallesine sosyal etkinlik alanı yapıldı
YEREL HABERLER Seyitoba Mahallesine sosyal etkinlik alanı yapıldı
Turgutlu’daki iki İnternet kafeden eğitime destek Turgutlu Belediyesinin başlattığı ‘Gelecek seninle aydınlansın’ projesine ilçedeki iki İnternet kafe destek vererek uzaktan eğitim saatlerinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için kapılarını ücretsiz olarak açacak
YEREL HABERLER Turgutlu’daki iki İnternet kafeden eğitime ...
Kırkağaç kavunundan pekmez yaptılar
YEREL HABERLER Kırkağaç kavunundan pekmez yaptılar
Bedeller Camisinin bahçesi yenilendi
YEREL HABERLER Bedeller Camisinin bahçesi yenilendi
Manisa’dan Azerbaycan’a tam destek
YEREL HABERLER Manisa’dan Azerbaycan’a tam destek
Manisa’daki Covid-19 denetiminde 160 kişi ve işletmeye 138 bin 378 TL ceza
YEREL HABERLER Manisa’daki Covid-19 denetiminde 160 kişi ve ...
30 yıl sonra gelen asfalt sevinci
YEREL HABERLER 30 yıl sonra gelen asfalt sevinci
Güllü lakaplı dolandırıcı bu kez yakayı ele verdi Manisa'da 12 ayrı suçtan araması bulunan 'Güllü' lakaplı dolandırıcı jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Güllü lakaplı dolandırıcı bu kez yakayı ele ...
Aigai'deki kazılarda 2 bin yıllık 'Roma Yolu' bulundu
YEREL HABERLER Aigai'deki kazılarda 2 bin yıllık 'Roma Yolu' bulundu
Salihli'de iş yerinde yangın paniği
YEREL HABERLER Salihli'de iş yerinde yangın paniği
Salihli'de iş yerinde yangın paniği
YEREL HABERLER Salihli'de iş yerinde yangın paniği
Manisa'da badem yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da badem yüklü kamyonet devrildi: 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X