Manisaspor yasak savdı



MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Manisaspor'da yönetim transfer yasağını kaldırarak takımla antrenmanlara çıkan 14 futbolcuya lisans çıkardı. Geçen sezon 3'üncü Lig'den Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşen ancak koronavirüs pandemisi sürecinde alınan kararla kümede kalan Manisaspor, bu yıl transfer tahtasını açarak önemli bir adım attı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Allah'a hamdolsun transfer yasağımız kaldırılmıştır. Manisa daha iyisini hak ediyor. Manisaspor yaşayacak" denildi.

Açıklamada, "Yasağın kaldırılmasında emeği geçen yöneticilerimize, sportif direktörümüze, teknik ekibimize, medya sorumlumuza, imza veren ve bize destek olan eski futbolcu ve hocalarımıza, avukatlara, maddi ve manevi destek olan esnaf, iş adamı, sanayici, eski yönetici ağabey ve kardeşlerimize, bu süreçte sabırla bekleyen Tarzanlara çok teşekktür ediyoruz. Manisamıza, ülkemize ve spor camiasına hayırlı olmasını temenni ederiz. İnancını kaybetme" ifadelerine yer verildi.

Yönetim son olarak kulüpten 54 bin Euro alacaklı Bulgar futbolcu Nikolay Dimitrov'u ikna ederek 39 alacaklıdan muvafakatname alıp transferin önünü açtı. Üç yıldır süren transfer yasağını kaldıran Manisaspor; kadrosuna kattığı Cizrespor'dan Ahmet Önal ve Gökhan Dinçer, Tire Belediyespor'dan Abdülsamet Can Kaptı, Kemerspor 2003'ten Bahtiyar Dolma ve Serhat Maden, 52 Orduspor'dan Berk Akıncı, Elazığ Karakoçan FK'dan Burak Keskin, Silivrispor'dan Çağrı Gülcü, Zonguldak Kömürspor'dan Halil İbrahim Yazğılı, İskenderun FK'dan Kaan Aşnaz, Mamak FK'dan Lider Koç, Şile Yıldızspor'dan Mehmet İncebacak, Anagold 24Erzincanspor'dan Murat Torun ve Artvin Hopaspor'dan Uğur Parlak'ın lisanslarını çıkardı.

LİGDE RAKİP ARNAVUTKÖY

MİSLİ.com 3'üncü 1'inci Grup'ta Manisaspor yarın evinde Arnavutköy Belediyesi Gençlikspor'la karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Henüz puanla tanışamayan Manisaspor, 4 puanı bulunan rakibini yenerek yeni transferleriyle ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2020-10-03 11:30:04



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