Temassız ölç-geç kabini ve pandemi turnikesi ürettiler



Emre SAÇLI/SALİHLİ(Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AR-GE grubu temassız pandemi turnikesi ile ölçgeç kabini üretti. Seri üretimine başlanılan cihazlara işletmeler büyük ilgi gösterdi.

İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi AR-GE Grubu Başkanı Okul Müdür Yardımcısı Murat Türkyılmaz tarafından alanında uzman öğretmenler tarafından oluşturulan proje ekibi, 3 haftada tasarladıkları pandemi turnikesi, ölçgeç kabini ve temassız hijyen noktası cihazlarının seri üretimine başladı. Salihli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ümit Zeybek, yazılım ve donanımı okulun AR-GE grubunda yer alan öğretmenlere ait olan cihazların, özel sektör ile okullardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Müdür Zeybek, "Pandemi sürecinde ateş ölçümü ve sosyal mesafenin korunması noktasında bazı aksaklıklar yaşandığını fark ettik. Yaklaşık 3 hafta süren projelendirme çalışmamız sonucunda ölç-geç kabini, pandemi turnikesi ve temassız hijyen noktası adını verdiğimiz cihazlar tasarlandı. Belirli aşamaların ardından cihazlarımızın sorunsuz çalıştıkları tespit edildi ve seri üretimlerine başladı. Pandemi turnikesi ve ölç-geç kabinine öğrenci veya vatandaş girip, sensöre yaklaştığında vücut sıcaklıklarına göre yeşil veya kırmızı ışık sistemi devreye giriyor. Üç projemiz de okullarımızdan ve işletmelerden yoğun talep gördü. Seri üretimimiz devam ediyor" dedi.

Okulun Elektrik Elektronik Teknoloji Alanı Elektrik Öğretmeni Hüseyin Akgül de, "Temassız hijyen noktamızda, avucunuza dezanfektan akıtmakta. Pandemi turnikemiz ise ateş ölçümünün ardından geçip geçmeyeceğine karar veriyor. Vücut ısısı normal sıcaklıkta ise turnike açılıyor, vücut sıcaklığı belirlenen değerin üzerinde ise turnike geçişe izin verimiyor" diye konuştu

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-10-03 12:42:56



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