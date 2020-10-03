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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hizmetleri plaketle ödüllendirildi

İHA

Hizmetleri plaketle ödüllendirildi

Yaptığı çalışmalarla Manisa’da büyük takdir ve güven kazanan Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilciliğine bir plakette Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Halil Özkan tarafından verildi.
Cansuyu Derneği Manisa Temsilciğine yaptığı gayretli çalışmalardan dolayı Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Halil Özkan tarafından teşekkür plaketi verildi. Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilciliğinde gerçekleşen ziyarette İl Temsilcisi Fatih Akova, Dernek Yöneticileri Ercüment Kumru, Fatih Köse, Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Halil Özkan, Gediz İlköğretim Okulu Müdürü Evren Arslan hazır bulundu.

“Başkanımızın gayretli çalışmalarına şahidiz”
Cansuyu Derneğinin Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova’dan ve çalışmalarından son derece memnun olduklarını ifade eden Adnan Menderes Mahallesi Muhtarı Halil Özkan, “Biz halkın daha ekonomik olarak dar ve kısıtlı olduğu yaşıyoruz. Burada elimizden geldiğince halkımıza faydalı olmak için mahallemizin muhtarlığını yapmaya çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgileniyoruz. Bu anlamda değerli başkanımız her aradığımızda bizlere yardımcı oldu. Kendilerinin yaptıkları çalışmalara bizzat şahit olduk. Kimi zaman biz onun telefonunu hiç susturmadık yeri geldi başkanımız bizim telefonumuzu hiç susturmadı. Muhtaç hana kalmasın diye çok gayretli çalışmaları var. Şimdiye kadar mahallemizde yüzlerce aileye beraber ulaştık. Bu özverili çalışmalarından ötürü muhtarlığımız olarak kendisine acizane bu plaketi sunuyoruz. İnşallah daha kıymetli çalışmalarda beraber omuz omuza yürürüz” dedi.

“Bir telefon kadar yakınız”
Kendilerine taktim edilen plaketi tüm Cansuyu ailesi olarak kabul ettiğini ifade eden Cansuyu Derneği Manisa İl Temsilcisi Fatih Akova, “Son muhtaca ulaşıncaya kadar ömrümüzün son adımına kadar ilk günkü gayretle çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki, beraber el ele verirsek üstesinden gelemeyeceğimiz ulaşamayacağımız kimse kalmayacaktır. Çalışmalarımıza katkı vermek, destek olmak bu işte bende varım diyenlere sadece bir telefon numarası kadar uzağız.” dedi.

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