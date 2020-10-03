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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaşehir'de iki proje destek alacak

İHA

Alaşehir'de iki proje destek alacak

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Zafer Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında 27 Şubat 2020 tarihinde ilan edilen Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP)’na sunulan projelerin değerlendirme sonuçları açıklandı. Alaşehir’de iki okulun yaklaşık 800 bin TL tutarındaki projeleri destek almaya hak kazandı.
Alaşehir Kaymakamlığı AB ve Proje Ofisi Koordinatörlüğü’nde oluşturulan proje ekibi tarafından hazırlanan iki projenin ikisi de başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje ekibi tarafından hazırlanan 'Nitelikli Eğitim Nitelikli İşgücü' isimli proje destek almaya hak kazandı. Toplam bütçesi 325 bin 768,75 TL olan projenin eş finansman miktarı olan 35 bin TL’si ise Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından finanse edilecek.
Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi proje ekibi tarafından hazırlanan 'Hazır Giyim Sektörünün Üreten Eli' isimli projenin ise toplam bütçesinin 413 bin 766,92 TL olduğu bildirildi. Bu projenin de 48 bin 927,49TL’sinin Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından finanse edileceği bildirildi.
Destek almaya hak kazanan projeleri değerlendiren Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonun da yer alan 'Mesleki eğitim kurumlarının 21. yüzyıl gereksinimlerine uygun olarak fiziki ve teknik altyapısının iyileştirilmesi, mesleki eğitim kurumlarındaki eğitmenlerin kapasitelerinin geliştirilmesi, mesleki eğitime yönelik farkındalığın artırılması kapsamında yönlendirici ve özendirici yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, mesleki eğitim kurumları ile ilgili özel sektör kuruluşları arasında sonuç odaklı işbirliklerinin oluşturulması maksadıyla Kaymakamlığımız AB ve Proje Ofisi Koordinatörlüğü’nde oluşturulan proje ekibimiz tarafından hazırlanan projelerimiz Kalkınma Ajansı’na sunulmuş ve mali destek almaya hak kazandı. Projelerimizin her ikisinde de Eş Finansman Desteği Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından karşılanacaktır. Ticaret Odası Başkanımız Mustafa Seyhan ve yönetim kurulu üyelerine, projelerin hazırlanmasında emeği geçen kaymakamlığımız AB Proje Ofisi koordinatörlüğünde projenin yazım aşamasında görev alan proje ekibine, desteklerinden dolayı Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü, Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü ve Alaşehir Şehit Efkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü’ne ayrı ayrı teşekkür ederim. Projelerimizin ilçemize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.
Alaşehir Kaymakamlığı proje ekibi Hasan Baysal, Keziban Elçin, Ayşegul Taşdelen, Bayram Elçi, Emrah Gedik, Recep Ertok, Latife Zeybek Çelik'ten oluştu.

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