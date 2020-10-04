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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisaspor - Arnavutköy Belediyespor: 1-1

DHA

Manisaspor - Arnavutköy Belediyespor: 1-1


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Uğurcan Gökler (xx), Faruk Yağlı (xx), Şükrü Mert (xx)
MANİSASPOR: Ahmet (xx) Lider (xx), Muammer Umut (x), Gökhan (xx), Halil İbrahim (xx) (Dk. 74 Vahap x), Muhammet Furkan (xx), Mehmet İncebacak (xxx), Çağrı (xxx) (Dk. 84 Burak), Kaan (xx), Bahtiyar (x) (Dk. 74 Atakan x), Murat (xx)
ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR: Amaç Ulaş (xx) Fuat (x) (Dk. 53 Doğukan xx), Umut (x) (Dk. 76 Gökhan xxx), Mustafa (xx), Ozan (xx), Kaan (xx), Mert (xxx), Aykut (xx) (Dk. 20 İdris xx), Osman (xx), Okan (xx), Fatih (xx)
GOLLER: Dk. 77 Mehmet İncebacak (Manisaspor) Dk. 90+1 Gökhan (Arnavutköy Bld)
SARI KARTLAR: Atakan (Manisaspor) - Osman (Arnavutköy Bld)MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk 2 haftasını puansız geçen Manisaspor, yeni transferleriyle çıktığı maçta Arnavutköy Belediyespor'la son dakikada kalesinde gördüğü golle berabere kaldı: 1-1. 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Manisa'nın 77'nci dakikada Mehmet İncebacak'la bulduğu gole konuk ekip 90+1'inci dakikada Gökhan'la karşılık verdi. Manisaspor galip gelemese de geçen sezondan bu yana süren 10 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Maç öncesi transfer döneminin son günlerinde 5 yıldır süren transfer yasağını kaldırarak 14 yeni takviyesine lisans çıkaran Manisa'da yenilerden 9'u ilk 11'de oynadı. Siyah-beyazlılarda yeni transferlerden Ahmet, Lider, Gökhan, Halil İbrahim, Mehmet İncebacak, Çağrı, Kaan, Bahtiyar ve Murat 11'de görev yaptı.
18'inci dakikada konuk takım Arnavutköy'de Osman'ın kullandığı serbest vuruşa Ozan'ın kafa şutu az farkla auta çıktı.
52'nci dakikada ev sahibi ekipte Bahtiyar'ın pasında sağdan ceza sahası içine giren Kaan'ın şutu üstten auta çıktı.
63'üncü dakikada Arnavutköy'de Mustafa'nın ortasında ayağıyla topun gelişine vuran Umut'un şutunu kaleci Ahmet kornere çeldi.
77'nci dakikada ev sahibi öne geçti. Topun başına geçen Mehmet İncebacak, kullandığı serbest vuruşu gole çevirdi: 1-0.
90+1'inci dakikada skor eşitlendi. Manisaspor kalesinde oluşan karambolde Gökhan topu ağlara gönderip skoru belirledi: 1-1.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-10-04 17:44:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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