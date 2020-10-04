TFF 2. Lig: Turgutluspor: 2 - Pendikspor: 1

Misli.com TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. hafta maçında Turgutluspor evinde Pendikspor’u 21 yendi.
Stat: Yedi Eylül
Hakemler: Adem Sarıtaş xx, Gökhan Coşar xx, Ahmet Ulu xx
Turgutluspor: Fatih x, Mert xx, Süleyman xx, Samet x (Emre dk.77 x), Mithat x, Marvin x (Ferhat dk. 78 x), Mete x (Muhammet Beşir dk. 85 ?), Mutlu xxx, Talha xx, Haşim xxx, Muhammed Rıdvan xx
Pendikspor: Mehmet x, Erdinç x, Özgür x, Ercüment x (Enis dk. 62 x), Ömer Can x, Mehmet Sıddık xx (Oktay dk. 87 ?), Özgür Çelik x, Fatih x, Göksu xxx, Ömer x, Gökhan xx
Goller: Haşim (dk. 12 ve 90+7) (Turgutluspor), Göksu (dk. 11) (Pendikspor)
Sarı Kartlar: Mutlu, Emre, Süleyman (Turgutlu), Mehmet Cinpir, Mehmet Sıddık (Pendik)
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