Manisa'da ormanlık alanda yangın 

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, orman işçileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, 10 dekar anız ile 5 dekar makilik alan zarar gördü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Sandal Mahallesi Yumak alanı mevkiinde çıktı. Ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine, Salihli ve Alaşehir Orman İşletme Şefliği arazözleri ile Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları ile kontrol altına alınan yangında 10 dekar anız ile 5 dekar makilik alan zarar gördü. Ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN
2020-10-04 22:10:25
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