Turgutluspor koltuğu sevdi

Doğan ÇİZMECİ / MANİSA, (DHA) - Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Pendikspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup eden Turgutluspor, liderlik koltuğunu korumanın sevincini yaşıyor. Kırmızı-siyahlılar, 5 yıl sonra döndüğü 2'nci Lig'de ilk 3 haftada 9 puan toplayarak sezona iddialı bir giriş yaptı. Son dakikalara kadar pes etmeyen Turgutlu, ilk hafta Kırşehir Belediyespor'u 90+7'nci dakikada kaptanı Mithat'ın golüyle 1-0 mağlup ettikten sonra dün de Pendik'i 90+5'inci dakikada profesyonel kariyerinin ilk golünü atan 20 yaşındaki Mutlu Aksu Doğan'la yendi.
Teknik direktör İbrahim Cezayir, kazanmayı sürdürerek yola devam etmeyi istediklerini söyledi. Turgutlu'da koronavirüs pandemisi nedeniyle takımlarını tribünde destekleyemeyen taraftarlar yine stat çevresindeki bir binanın çatısına çıkıp Pendik maçını izlerken birçok taraftar maske, mesafe kuralına uymadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ
2020-10-05 13:49:59
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