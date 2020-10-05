Manisa BŞB'de görev dağılımı yapıldı

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

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MANİSA, (DHA) Manisa Büyükşehir Belediyespor'da geçen hafta 28 Eylül'de yapılan olağan kongrede göreve gelen yönetimde görev dağılımını yaptı. Başkan Mehmet Güzgülü başkanlığındaki yeni yönetim kurulunun ilk toplantısında başkan yardımcılığına Hakan Kadayıfçılar getirildi. Manisa ekibinde Bora Çaylan genel sekreter, Gökmen Aytaç medya ve iliteşim sorumlusu, Onur Baylan taraftar ve halkla ilişkiler sorumlusu, Özcan Nalbantlar sağlık işleri sorumlusu, Bülent Karakurt basketbol ve voleybol şube sorumlusu, Fikret Taşçı futbol şube sorumlusu oldu. DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2020-10-05 14:08:11



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