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Turgutlu'da internetin ulaşmadığı ev kalmayacak Her kırsal mahalleden bir öğrencinin bir yıllık interneti ücretsiz olarak karşılanacak

İHA

Turgutlu'da internetin ulaşmadığı ev kalmayacak Her kırsal mahalleden bir öğrencinin bir yıllık interneti ücretsiz olarak karşılanacak

Turgutlu Belediyesi, internete erişim sorunu olan kırsal mahallelere yönelik altyapı çalışması gerçekleştirecek.
Pandemi nedeniyle eğitimlerine EBA TV ve online canlı derslerle devam edilmesi sebebiyle özellikle kırsal mahallelerde internete erişim sorunu yaşanıyor. Turgutlu Belediyesi ise yaşanan bu sorunları çözüme kavuşturmak için harekete geçti. Çalışmalar kapsamında kırsal mahallelerdeki internet altyapı çalışmalarını Turgutlu Belediyesi gerçekleştirecek. Üstyapı çalışmaları ise özel bir şirket tarafından yapılacak. Kırsal Mahallelere yönelik hayata geçirilen internet altyapısı çalışmalarıyla birlikte her kırsal mahalleden bir öğrencinin bir yıllık interneti de ücretsiz olarak karşılanacak.
Turgutlu Belediyesi Meclis Salonunda kırsal mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri amacıyla çalışmalara başlanacağını duyurdu. Muhtarlarla yapılan toplantıda konuşan Başkan Çetin Akın, kırsal mahallelerde EBA TV ile ilgili sorunların yaşandığını ve bu sorunların çözüme kavuşması için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Başkan Akın toplantıda şu şekilde konuştu: "Eğitimle ilgili bir takım sorunlar yaşıyoruz. Bu sorunların çözüme kavuşması için bazı çalışmalar hayata geçirmeye çalıştık. Yukarıdaki kırsal mahallelerimizde yaşayan çocuklarımız EBA eğitim sistemiyle büyük sorunlar yaşıyordu. Bu sorunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışmalar yaptılar. Aşağı Bozkır, Çatalköprü, Kayrak, Gökgedik, Bozkır, Ayvacık, Dağyeniköy, Kuşlar ve Kabaçınar mahalleleri ile Bozkırgüney lokasyon, güney dağıtım noktası ve güneykuşlar atlama noktalarında mevcut sorunun halledilmesiyle ilgili bir çalışma başlattık. Söz konusu kırsal mahallelerimiz ve noktalarımızda internet altyapı çalışmalarını biz yapacağız. Baktırlı, Kayrak ve Kurudere mahallelerimizde de bu çalışmaları yapabilmek için ilgili kurumlardan gerekli izinleri aldığımızda söz konusu kırsal mahallelerimizde de aynı çalışmalara başlayacağız. Gerçekleştireceğimiz altyapı çalışmaları ile İnşallah en kısa sürede kırsal mahallelerimizdeki internet sorununu çözmüş olacağız. İlk etapta on iki kırsal mahallemizdeki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Buradaki çalışmalarımızın ardından diğer kırsal mahallelerimize geçip aynı çalışmaları gerçekleştireceğiz. Çalışmaların sonunda internet sorunu yaşayan hiçbir kırsal mahallemiz kalmayacak”

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