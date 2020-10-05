Yunusemreli milli sporcu antrenmanlarına başladı

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Geçtiğimiz aylarda ameliyat olan Yunusemre Belediyespor’un milli judocusu Kardelen Öztürk, dinlenme döneminin ardından antrenmanlarına başladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi’nde başarılı ameliyatla sağlığına kavuşan Yunusemre Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Kardelen Öztürk ilk çalışmasını yaptı. Spora yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren başarılı sporcu duygularını şu sözlerle ifade etti: "Ameliyatım çok başarılı geçti. Tüm doktorlarıma teşekkür ederim. Güçlendirme antrenmanlara başladım. Antrenörlerimin gözetiminde çalışmalarıma devam ediyorum. Şimdi daha çok çalışarak inşallah kulübümü, ilimi başarılı bir şekilde temsil edeceğim ve madalyaları kazanacağım”

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