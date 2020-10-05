Bilal Gündoğdu Manisa FK'da

MANİSA, (DHA)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 3 maçını da kazanan lider Manisa Futbol Kulübü, transfer döneminin son gününde 20 yaşındaki oyuncu Bilal Gündoğdu'yu kadrosuna kattı.
Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde futbol şube sorumlusu Fikret Taşçı ve sportif direktör Taner Savut yer aldı. Kendisini 3 yıllığına Manisa FK'ya bağlayan sözleşmeyi imzalayan genç futbolcu, "Manisa FK'da olduğum için mutluyum. Takımımın başarısı için mücadele edeceğim" dedi.
İmza töreninde konuşan Fikret Taşçı ise, "Bilal oyuncu izleme komitemiz tarafından takip edilen bir oyuncuydu. Genç ve yetenekli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Kendisine kulübümüz forması altında büyük başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2020-10-05 16:35:50
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