Turgutlu Belediyespor’un son transferi Gamze Sena Dülegöz oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyespor’un son transferi Gamze Sena Dülegöz oldu

İHA

Turgutlu Belediyespor’un son transferi Gamze Sena Dülegöz oldu

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle ligin en iddialı takımlarından biri haline gelen Turgutlu Belediyespor, yıldız guard Gamze Sena Dülegöz’ü renklerine bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz’ın makamında gerçekleşen imza töreninde başarılı basketbolcu kendisini Turgutlu Belediyesporlu yapan imzayı attı.
Geçtiğimiz yıl kurulan ve bölgesel ligde mücadele eden Turgutlu Belediyespor, Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, basketbola Galatasaray altyapısında başlayan, 6 yıl Galatasaray'da kaldıktan sonra 2014 yılında TKBL Takımlarından İstanbulgücüne transfer olan, 4 yıl bu takımda kalan ve son olarak Emlak Konut formasıyla TKBL'de mücadele eden yıldız guard Gamze Sena Dülegöz ile birlikte sezonun son transferini de gerçekleştirmiş oldu.
Kadın Basketbol Takımının bu sezonda gerçekleştirdiği transferlerle bir üst lige çıkma şansının çok yüksek olduğunu belirten Başkan Yardımcısı ve Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz, “Yeni sezon öncesinde yaptığımız transferlerle çok güçlü bir kadro kurduk, son transferimiz olarak yıldız guard oyuncumuz Gamze Sena Dülegöz’ü renklerimize katarak takımımızı daha da güçlendirdik. Kadın Basketbol Takımımız her pozisyonda kadro derinliği olan ligin iddialı takımlarından biri olacak. Yenilenen kadromuzun Turgutlu’muza ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyor, başarılarla dolu bir sezon geçirmemizi temenni ediyorum” dedi.
Bu sezonda Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımının formasını giymekten büyük mutluluk duyduğunu belirten yıldız guard Gamze Sena Dülegöz, “Tüm enerji ve motivasyonumla sahada Turgutlu Belediyespor’u temsil etmekten onur duyacağım. Başkanımız Çetin Akın, Başkan Yardımcımız ve As Başkanımız Fırat Honaz’a, yöneticilerime ve antrenörlerime bana inandıkları için teşekkür ederim. Hepimiz için başarılı bir sezon yaşanmasını dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilal Gündoğdu Manisa FK'da
YEREL HABERLER Bilal Gündoğdu Manisa FK'da
Bilal Gündoğdu Manisa FK'da
YEREL HABERLER Bilal Gündoğdu Manisa FK'da
Motosiklet kamyonete yandan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet kamyonete yandan çarptı: 1 yaralı
Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile tedaviye alınan 2 yaşındaki Sercan'dan sevindiren haber
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile tedaviye alınan 2 ...
Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile tedaviye alınan 2 yaşındaki Sercan'dan sevindiren haber
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile tedaviye alınan 2 ...
Maden işçileri köy okulu çocuklarına tablet bağışladı
YEREL HABERLER Maden işçileri köy okulu çocuklarına tablet bağışladı
Akhisar'da evde bakım ve temizlik hizmeti takdir topladı
YEREL HABERLER Akhisar'da evde bakım ve temizlik hizmeti takdir ...
Yunusemreli milli sporcu antrenmanlarına başladı
YEREL HABERLER Yunusemreli milli sporcu antrenmanlarına başladı
Büyükşehir, daha yeşil bir Manisa için çalışıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, daha yeşil bir Manisa için çalışıyor
Manisa BBSK’da görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa BBSK’da görev dağılımı yapıldı
Turgutlu'da internetin ulaşmadığı ev kalmayacak Her kırsal mahalleden bir öğrencinin bir yıllık interneti ücretsiz olarak karşılanacak
YEREL HABERLER Turgutlu'da internetin ulaşmadığı ev kalmayacak Her ...
Sporla çevre temizliği yaptılar
YEREL HABERLER Sporla çevre temizliği yaptılar
Salihli OSB’ye trafo merkezi
YEREL HABERLER Salihli OSB’ye trafo merkezi
Başkan Bilgin, din görevlilerinin haftasını kutladı
YEREL HABERLER Başkan Bilgin, din görevlilerinin haftasını kutladı
Bodur zeytin umut oldu
YEREL HABERLER Bodur zeytin umut oldu
Turgutluspor'a gurbetçi takviye
YEREL HABERLER Turgutluspor'a gurbetçi takviye
Manisa BŞB'de görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa BŞB'de görev dağılımı yapıldı
Turgutluspor koltuğu sevdi
YEREL HABERLER Turgutluspor koltuğu sevdi
Akhisarspor başa döndü
YEREL HABERLER Akhisarspor başa döndü
Manisaspor umut verdi
YEREL HABERLER Manisaspor umut verdi
Manisa FK'dan zirveye damga
YEREL HABERLER Manisa FK'dan zirveye damga
Hafif ticari araca çarpan motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araca çarpan motosikletli yaralandı
Hafif ticari araca çarpan motosikletli yaralandı
YEREL HABERLER Hafif ticari araca çarpan motosikletli yaralandı
Minik Sercan’ın kafası küçülmeye başladı Minik Sercan’da umutlandıran gelişme Manisa’da hidransefali rahatsızlığıyla doğan ve durumunun İHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ameliyata alınan 2 yaşındaki Sercan Gezenler’in 75 santimetre çapındaki kafatası 62 santimetreye kadar düştü Minik Sercan’ın babası Ferdi Gezenler: “Ameliyata girdiğimizde başı 75 santimetreydi. Şuanda kafatası çapı 62-63 santimetreye kadar düştü” “Yemesi rahatladı, rahatlıkla durabiliyor, ağlamaları kesildi. Nöbetleri, kusmaları vardı onlar da yok oldu” “Anne babalar umutlarını kaybetmesin”
YEREL HABERLER Minik Sercan’ın kafası küçülmeye başladı Minik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X