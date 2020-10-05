Manisa'da hafif ticari araç üzüm bağına uçtu: 2 yaralı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hafif ticari araç, yol kenarındaki üzüm bağına uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, SarıgölAlaşehir karayolu Delemenler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alaşehir istikametinden Sarıgöl yönüne giden Hatice Ü. yönetimindeki 45 SS 267 plakalı Fiat Fiorino marka hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kısmında bulunan üzüm bağına devrildi. Kazada sürücü Hatice Ü. ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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