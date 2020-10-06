Salihli'de sahte içki operasyonu

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Emre SAÇLI / Manisa,(DHA) MANİSA'nın Salihli ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 320 litre sahte rakı ve 1500 litre sahte şarap ele geçirildi.Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri Bağcılar ve Hasalan Mahallelerinde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Her iki mahallede düzenlenen operasyonda Ş.K.(77), A.E.(53) ve E.G.'ye(67) ait ikametlerde pet şişe ve bidonlarda 320 litre sahte rakı ve 1500 litre sahte şarap ile içki yapımında kullanılan metaryaller ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-10-06 07:44:30



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