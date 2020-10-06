Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesti

DHA

Sıfır otomobilin koltuğundan çıkan falçata parmağını kesti


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'da yaşayan Alparslan Tosun (47), eşine aldığı sıfır kilometre otomobilin koltuklarını silerken, parmağı kesildi. Yaptığı incelemede koltuğun kenarında 7 santimetre büyüklüğünde falçata olduğunu gören Tosun, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Turgutlu ilçesinde oturan, özel bir bankada yönetici, evli ve 3 çocuk babası Alparslan Tosun, inşaat teknikeri eşi Semiha Tosun'a (46), 9 Eylül'de, 119 bin liraya sıfır kilometre bir otomobil satın aldı. Otomobilin alınmasından 18 gün sonra kirlenen sürücü koltuğunu silmek isteyen Alparslan Tosun, bir anda acı içinde kaldı. Parmağı kesilen tosun, yaptığı araştırmada koltuğun yaslanma ve oturma bölümüne sıkıştırılmış 20 santimetre büyüklüğünde falçata buldu. Kesilen bölgeyi bezle kapattığını belirten Alparslan Tosun, "Komşuların yardımıyla 1015 dakika boyunca kanı durdurmaya çalıştık. Kanın durmasının ardından aracın başına tekrardan döndüm. Elimin neden kesildiğini görmek istedim. Sürücü koltuğunda yaslanma ve oturma yerinin arasındaki bölmede kesici bir cisim fark ettim. Kesici cisimde koltuğun içerisinden birkaç santimetresi dışarı doğru çıkmıştı. Daha sonra orayı bir bezle kapatarak, eşim Semiha'dan otomobili yetkili servise götürmesini istedim. Eşim ilk iş günü sabahında yetkili servise götürdü. 7 santimetrelik falçata yetkili servis tarafından koltuktan çıkarıldı. Eşim eve döndükten 2 saat sonra Bursa'dan yeni bir koltuk geldi ve takıldı" dedi.
'DAVA AÇMAYIN, 700 KİŞİ İŞTEN ÇIKARTILIR'
Olayın yaşandığı hafta boyunca firma tarafından aranarak, ikna edilmeye çalışıldıklarını dile getiren Tosun, "Koltuğu değiştirdiler, olay bizim için kapanmıştı. Daha sonra koltuğu değiştiren firmanın yetkilisi bizi arayıp, 'Bir tazminat talebiniz var mı?' diye sordu. 'Yok' dedik. 'Böyle bir hata olmuş. İlgilendiniz, teşekkür ederiz' dedik. Ancak, daha sonra firma yetkilisi bizi 5 gün boyunca aradı. 'Sizi Bursa'da ağırlayalım, fabrikamızı gezdirelim. Dava açmayın aksi takdirde, 700 kişi işten çıkarılır' diyerek, bizi etkilemeye çalıştı. Biz de bizim için konunun kapandığını söyledik. Olayın ardından 6 gün sonra yine arayıp, bir kez daha davette bulunup, 'Benzin paranızı da biz karşılayalım. Koltuklarınızı da komple yenileyim' dediler. Durumu eşimle paylaşınca, çocuklarımızla birlikte bir üretim tesisini görmek hoşumuza gider dedik ve kabul ettik" diye konuştu.
'DALGA GEÇTİLER'
Firmanın tutarsız ve çelişkili davranışlar sergilediğini ifade eden Tosun, "2 Ekim Cuma günü öğleden sonra beni aradılar, 'Sizinle muhatap olmayı kestik. Gelmenize gerek yok. Konu bizim için kapanmıştır' dediler. Ben de kendimi aldatılmış ve kandırılmış hissettim. Bu konu beni rahatsız etti. Bunu üzerine hukuki süreç başlatmaya karar verdim. Koltukta olan kesici cisim bel bölümünde olduğu için ters bir harekette felce kadar neden olabilirdi. Çok ciddiye alınması gereken bir şey bu. Çıkan cismin kalınlığı, sertliği ve keskinliği dikkate alındığında durumun ciddiyeti daha da iyi anlaşılabilir. Elimden geldiğince firmanın bu hatasını ve 5 günlük süreçte bizle dalga geçer gibi davranışta bulunmalarının hukuki mücadelesini vereceğiz. Avukatımız aracılığıyla firma hakkında Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk" dedi. 
'FİRMA ÖZÜR DİLESE, YETERLİ OLACAKTI'
Semiha Tosun da büyük bir tehlike atlattığını ifade etti. Serviste koltuktan çıkan falçatayı gördüğünde şoke olduğunu belirten Tosun, şöyle devam etti:
"Yeni alınan otomobilimin sürücü koltuğundan kesici bir alet çıktı ve eşimin elini kesti. Uzun bir süre eve gelmeyince ben merak ettim. Kendisini aradığımda 'birazdan geleceğim' dedi ve o sırada elindeki kanı durdurmaya çalışıyormuş. Yaklaşık 1,5 saat sonra eve döndü. Bu olayı örtbas etmekten ziyade firma en azından özür dilese, mağduriyetimizi giderse bizim için yeterli olacaktı. Kendileri farklı bir şekilde yaklaştığı için biz de hukuki süreç başlattık. Büyük bir tehlikeden kurtuldum. Frene bastığım anda tam omuriliğime saplanabilecek bir noktadaydı bıçak."DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-10-06 09:50:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa TSO’nun MEGDEP Projesi birinci oldu
YEREL HABERLER Manisa TSO’nun MEGDEP Projesi birinci oldu
Meslek liselerinde alan derslerinde yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Meslek liselerinde alan derslerinde yüz yüze eğitim ...
Salihli'de sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Salihli'de sahte içki operasyonu
Salihli'de sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Salihli'de sahte içki operasyonu
Manisa'da 8 hektar ormanlık alan yangında kül oldu
YEREL HABERLER Manisa'da 8 hektar ormanlık alan yangında kül oldu
Husumetli akrabasını tabancayla başından vurdu (2)
YEREL HABERLER Husumetli akrabasını tabancayla başından vurdu (2)
Jandarmadan sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan sahte içki operasyonu
Manisa'da hafif ticari araç üzüm bağına uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da hafif ticari araç üzüm bağına uçtu: 2 ...
Şehit madenci çocuklarından uzaktan eğitim alamayan arkadaşları için tablet bağışı
YEREL HABERLER Şehit madenci çocuklarından uzaktan eğitim alamayan ...
Turgutlu'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Turgutlu'da silahlı kavga: 1 yaralı
Manisa FK genç oyucuyu kadrosuna kattı Manisa FK transferin son gününde 20 yaşındaki Bilal Gündoğdu’yla 3 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Manisa FK genç oyucuyu kadrosuna kattı Manisa FK ...
MASKİ’den Yunusemre’de 2,5 kilometrelik terfi hattı
YEREL HABERLER MASKİ’den Yunusemre’de 2,5 kilometrelik terfi hattı
Turgutlu Belediyespor’un son transferi Gamze Sena Dülegöz oldu
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor’un son transferi Gamze Sena ...
Bilal Gündoğdu Manisa FK'da
YEREL HABERLER Bilal Gündoğdu Manisa FK'da
Bilal Gündoğdu Manisa FK'da
YEREL HABERLER Bilal Gündoğdu Manisa FK'da
Motosiklet kamyonete yandan çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet kamyonete yandan çarptı: 1 yaralı
Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile tedaviye alınan 2 yaşındaki Sercan'dan sevindiren haber
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile tedaviye alınan 2 ...
Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile tedaviye alınan 2 yaşındaki Sercan'dan sevindiren haber
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nın talimatı ile tedaviye alınan 2 ...
Maden işçileri köy okulu çocuklarına tablet bağışladı
YEREL HABERLER Maden işçileri köy okulu çocuklarına tablet bağışladı
Akhisar'da evde bakım ve temizlik hizmeti takdir topladı
YEREL HABERLER Akhisar'da evde bakım ve temizlik hizmeti takdir ...
Yunusemreli milli sporcu antrenmanlarına başladı
YEREL HABERLER Yunusemreli milli sporcu antrenmanlarına başladı
Büyükşehir, daha yeşil bir Manisa için çalışıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, daha yeşil bir Manisa için çalışıyor
Manisa BBSK’da görev dağılımı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa BBSK’da görev dağılımı yapıldı
Turgutlu'da internetin ulaşmadığı ev kalmayacak Her kırsal mahalleden bir öğrencinin bir yıllık interneti ücretsiz olarak karşılanacak
YEREL HABERLER Turgutlu'da internetin ulaşmadığı ev kalmayacak Her ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X