Gördes AK Parti Kadın Kolları Başkanı Seher Eren güven tazeledi

Gördes Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleştirilen AK Parti Gördes 6. Olağan İlçe Kadın Kolları Kongresinde mevcut başkan Seher Eren delegelerin oylarıyla güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Gördes Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleştirilen AK Parti Gördes 6. Olağan İlçe Kadın Kolları Kongresine; AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Şule Uygur, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, Gördes İlçe Başkanı Rıza Dilcan, Salihli İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Ünlü, Kula Kadın Kolları Başkanı Hatice Deveci, meclis üyeleri, muhtarlar, dernek ve oda başkanları, teşkilat mensupları ve delegeler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Başkan Seher Eren, "Sözlerime başlarken önümüze çıkan tüm zorluklara rağmen azim, sağduyu ve kararlılıkla AK Parti ilkelerinden ayrılmadan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hizmetin hakka hizmet olduğu inancıyla, bizlerde bu bilinç ve sorumlulukla bu yolda yılmadan, yorulmadan yürümeye devam edeceğiz. AK Parti'mizin kurucusu, gayret ve cesaret kaynağımız; genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, milletimizden aldığımız güçle, sürekli kendimizi yenileyerek, geliştirerek inşallah uzun yıllar boyunca ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Yine Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi AK Parti'nin öncü neferleri kadınlardır, kadın kollarıdır. Partimizi 2023 hedefine taşıyacak olan kadrolarımızla, ekiplerimizi zenginleştirerek yolumuza devam edeceğiz. Bizlere düşen; kendi ilçemizde tıpkı bir anne gayretiyle, güler yüzle, şefkatle sevgiyle üstümüze düşeni yapmaktır, gönüllere dokunmaktır. Tüm seçim çalışmalarımızda en başta aileme, birlik ve beraberlik içerisinde uyumlu bir şekilde çalışan ilçe başkanımıza, ilçe yönetimimize, belediye başkanımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, belediye meclis üyelerimize, Cumhur İttifakına, ayrıca mahalle başkanlarımıza ve ilçe teşkilatımıza yardımcı olan AK Parti sevdalılarına, kısacası AK Parti ailesine teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun diyor, 6. olağan ilçe kadın kolları kongremizin teşkilatımıza ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Seher Eren yeniden AK Parti Gördes İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçildi.

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