Salihli OSB’de rekor tüketim

Her geçen üretimin arttığı Manisa’nın Salihli ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi(OSB) elektrik tüketim rekoru kırıldı.

Tarıma dayalı fabrikaların ağırlıkta olduğu ve her geçen gün büyümeye devam eden Salihli OSB, bir rekora daha imza attı. 45 firmanın üretim yaptığı ve yaklaşık 4 bin kişinin istihdam edildiği Salihli OSB, elektrik tüketimi rekor kırdı.



“OSB göz dolduruyor”

Salihli OSB Müdürü Çağrı Duygu, elektrik tüketim rekorunun Organize Sanayi Bölgesinde ulaşılan üretim kapasitesini gösteren en önemli göstergelerden biri olduğunu söyledi. Duygu, “Eylül ayı elektrik kullanımı 6 milyon 850 bin kWh seviyesine ulaşarak, geçen sene aynı döneme göre yüzde 17 ve bir önceki aya göre yüzde 27 artış gösterdi. Yaklaşık 30 firmanın inşaat çalışmalarına devam ettiği bölgemizde üretim ve istihdam hızlı bir şekilde artmaktadır. Gelinen seviyede emeği bulunan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum.” dedi. Üretim ve ihracat ile Salihli OSB’nin göz doldurduğunu belirten Duygu, “Salihli OSB üretecek, Salihli büyüyecek” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.