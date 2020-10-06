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CHP’li Özel’den, ‘Gelecek seninle aydınlansın’ kampanyasına 8 tablet

İHA

CHP’li Özel’den, ‘Gelecek seninle aydınlansın’ kampanyasına 8 tablet

Turgutlu Belediyesinin başlattığı ‘Gelecek seninle aydınlansın’ projesine 8 adet tablet bağışıyla destek veren Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ı telefonla arayarak tebrik ve teşekkürlerini iletti.
Turgutlu Belediyesinin ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri amacıyla başlattığı ‘Gelecek Seninle Aydınlansın’ projesine destek çığ gibi büyüyor. Projeye farkındalık oluşturmak, aynı zamanda tablet ve bilgisayar bağışını teşvik etmek amacıyla Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın’ın CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen’e meydan okumasıyla başlayan bağış kampanyasına CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel de 8 adet tablet bağışlayarak projeye destek verdi.

Meydan okumaya 8 tablette cevap verdi
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ayrıca Başkan Çetin Akın’ı telefonla da arayarak projenin son durumu ile ilgili bilgi aldı. Başkanvekili Özgür Özel görüşmede, ‘Gelecek Seninle Aydınlansın’ projesiyle ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine aksatmadan devam edebilme imkanı sağlandığı için Başkan Akın’a tebrik ve teşekkürlerini iletti. Milletvekili Özel ayrıca projeye destek ve bağışların artarak devam etmesini dilediğini de ifade etti. Özel telefon görüşmesinde Başkan Akın’a şunları söyledi:
“Bu kadar güzel ve anlamlı bir proje için ilk kez bana meydan okundu. Evlatlarımızın eğitimlerini eksiksiz almalarını isteyen Turgutlulu hayırsever vatandaşlarımız da umarım projeye katkı gösterirler. İnşallah birçok evladımızın derdine derman oluruz. Seni tebrik ediyorum Başkanım!”
Manisa Milletvekili Özgür Özel ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi hakkında açıklamada bulunan Başkan Çetin Akın, “Manisa Milletvekilimiz Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu tarafından ‘Gelecek Seninle Aydınlansın’ projemiz kapsamında meydan okunan ve projemize 8 adet tablet bağışında bulunarak destek olan partimizin Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekilimiz Özgür Özel telefon ile arayarak tebrik ve teşekkürlerini iletti. Biz de her zaman yanımızda olan vekilimize verdiği destek için Tüm Turgutlu halkı adına teşekkür ederiz” dedi.

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