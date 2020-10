Akhisar Belediye Meclisi, Azerbaycan için tek yürek oldu

Akhisar Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısı tüm siyasi partilerin imzasıyla ortak bildiri ile kınandı. Başkan Besim Dutlulu ve meclis üyeleri ortak bildiriyle 'Kardeş Azerbaycan'ın yanındayız' mesajı verdi.

Meclis gündem maddeleri öncesi bir konuşma yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Öncelikle dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın işgal altında olan topraklarını geri kazanma mücadelesini sonuna kadar desteklediğimizi belirtmek istiyorum. Dostluğumuzu göstermek için de Azerbaycan bayrağını Türk bayrağımızın yanında belediye binamıza astık. Bu konuda yılarca Azerbaycan’da Türk ordusunu temsilen Azerbaycan ordusunu eğiten başkan yardımcımız Emekli Albay Tuncay Engin’e de hem milletimiz hem de meclisimiz adına teşekkür ederim” dedi.



“Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin yanındayız"

Ardından mecliste grubu bulunan tüm partilerin ortaklaşa yayınladığı bildiriyi okuyan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Akhisar Belediye Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak, uluslararası hukuku hiçe sayarak Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini oluşturan Dağlık Karabağ’ı işgal eden ve ağır silahlarla Azerbaycan’ın sivil vatandaşlarını ve askerlerini hedef alan saldırılar yapan Ermenistan’ı şiddetle kınıyoruz. Şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa ve can Azerbaycan'a başsağlığı dilerken, Karabağ’ın Azerbaycan’a ait olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Devlet olabilme onuru ve insanlık değerleriyle bağdaşmayan bu alçak saldırıyı kesinlikle kabul etmiyoruz. Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgalinden derhal vazgeçmelidir. Bu konuda tüm varlığımızla ve inancımızla Azerbaycan’ın haklı mücadelelerinde yanlarındayız. Biz, Azerbaycan ile iki farklı devlet olsak dahi tek milletiz. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın her zaman yanında olduk ve bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.



“Asfalttan şikayet eden vatandaşımız kalmayacak"

Son dönemlerde Akhisar Belediyesi tarafından yapılan asfalt çalışmaları ile ilgili sunum eşliğinde meclis üyelerine bilgi veren Başkan Besim Dutlulu “Hangi mahallenin hangi sokaklarında asfalt yapılıyor, bunları tek tek isteyen meclis üyelerine rapor halinde takdim edebiliriz. Toplam sıcak asfalt çalışmamız Akhisar’da 169 bin 820 metrekareyi buldu. Toplam asfalt çalışmamız 171 bin metrekare olup, sıcak asfalt ve sathi kaplama toplamımız 350 bin metrekareyi buldu. Bu seneki hedefimiz de 500 bin metrekare. Asfalt çalışmalarımız sadece Akhisar’ın merkezinde değil, birçok köy ve hayır yerimizde de asfalt çalışması yaptık. Hava şartları el verdiği müddetçe asfalt çalışmalarımız devam edecek. Önümüzdeki yılarda çok ciddi bir sorun olan alt yapı ve asfalt sorununu Akhisar’da çözeceğimize inanıyorum. Fen İşleri Müdürlüğü’müzde çalışan tüm arkadaşlarımıza, işçilerimize, mühendislerimize, müdürümüze hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Mart ayından beri hiç durmadan her gün çalıştılar ve gerçekten Akhisarlıların gönüllerini kazandılar. Ben hepsi için bir alkış talep ediyorum, hepsine çok teşekkürler. İnanıyorum ki bu çalışma azmi ile bu dönem için de bizim artık Akhisar’da asfalttan şikayet eden vatandaşımız kalmayacak” dedi.



“İhtiyaç sahibi öğrencilerin yanındayız"

Yeni eğitim ve öğretim döneminde uzaktan eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlattıkları bilgisayar ve tablet desteği kampanyası hakkında bilgi veren Başkan Besim Dutlulu, “Kampanyamız geçen hafta başladı ve devam ediyor. Ekonomik durumu kötü olan öğrencilerimize ücretsiz bilgisayar ve tablet veriyoruz. Bu konuda hedefimiz en az 250 öğrenci. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizin bu tablet ve bilgisayar kampanyasından faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Burada bağışta bulunan iş adamlarına müteahhitlere, eczacılara, doktorlara, tüm çalışanlara Akhisar’daki duyarlı tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben meclis üyelerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Sizlerin de bu tablet ve bilgisayar kampanyasına desteğinizi bekliyorum. Yaklaşık 900’ün üzerinde başvuru oldu. Bunların hepsine tablet ve bilgisayar vermemiz ekonomik olarak mümkün değil. Biz yine bu 900 kişi içerisinde ekonomik durumu iyi olanları ayıklayacağız. Kalan kişiler arasında verebileceğimiz bilgisayar ve tablet sayılarına göre canlı yayında kura çekeceğiz. Artık Akhisar Belediyesi’nde adam kayırma dönemi sona ermiştir. Şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği her şeyi halkımızın gözetiminde yapıyoruz” dedi.

Ayrıca talepte bulunan her öğrenciye 4 GB ücretsiz internet desteği vereceklerinin altını çizen Başkan Besim Dutlulu, “Kampanyaya başvuru yapan öğrenci sayımız 1000 öğrenciyi geçti. Bu kampanyamıza, başvuru yapan her gencimize ve öğrencimize internet desteği veriyoruz. Buradaki amacımız da Akhisarlı çocukların fırsat eşitliğini sağlamak, eğitimde hiçbir çocuğun geride kalmamasını sağlamak” dedi.



Evde bakım ve temizlik hizmeti başladı

Evde Bakım ve Temizlik Hizmeti’nin de başladığının müjdesini veren Başkan Besim Dutlulu, “65 yaşın üzerinde olup, durumları müsait olmayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ev temizliklerini ve kişisel bakımlarını yapıyoruz. Pandeminin bize izin verdiği müddetçe, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyduğumuzu ve gittiğimiz evlerde dezenfekte çalışması da yaptığımızı bilmenizi isterim. Sizlerin de 65 yaş üzeri olup, bu hizmetten yararlanmasını istediğiniz yakınlarınız, tanıdıklarınız varsa lütfen Akhisar Belediyemize bunları bildirin. Biz de vatandaşlarımıza yardımcı olalım. Onlara yardımcı olmak ve hayır dualarını almak bizim tek amacımız ” diye konuştu.

Gündem maddeleri öncesi önergeler meclise sunuldu ve ilk önergede Akhisar Belediyesi tarafından yapılan ihalelerin internet üzerinden canlı olarak yayınlanması gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi. Bu madde hakkında konuşan Başkan Dutlulu, her zaman şeffaf belediyecilikten yana olduklarının ve çalışmalarını bu doğrultuda yürüttüklerinin altını çizdi.

İkinci gündem maddesinde Akhisar Sevgi Çocukları Derneği ve Orhan Alkın arasında düzenlenecek olan ve Akhisar Sevgi Çocukları Derneği tarafından yapımına başlanan binanın, söz konusu derneğin Akhisar Belediyesi’ne borçlarına karşılık mahsup edilmesi maksadıyla Akhisar Belediyesi’ne devri ve üzerine inşa edilen arsanın sahibi olan Orhan Alkın’ın isminin verilmesi şartıyla hibe edilmesi, bununla ilgili iş ve işlemlerde her türlü protokolü yapmak üzere belediye başkanına yetki verilmesinin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.

Birinci gündem maddesinde Akhisar Belediyesi 2021 Mali yılı GelirGider Bütçesi sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. İkinci gündem maddesinde 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi meclise sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Üçüncü gündem maddesinde ise Güneş Enerji Santrali (GES) kredisi için İller Bankası’ndan teminat mektubu alınması oy birliği ile kabul edilirken dördüncü gündem maddesinde ise Güneş Enerji Santrali yapımı için İller Bankası’ndan 7 milyon 597 bin TL nakdi kredi kullanılması oy birliği ile kabul edildi.

Beşinci gündem maddesinde, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’na ek hizmet binası yapılmak üzere Adliye Binası önünde tahsis edilen ve yeşil alan olarak kullanılan yer ile ilgili İmar Komisyon Kararı’nın tekrar komisyonda görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Altıncı gündem maddesinde İmar planında park yeri olarak ayrılan Seyitahmet Mahallesi 2265 adada yapılacak parka “Tuğra Aras” isminin verilmesi şartı ile Seyitahmet Mahallesi 2271 ada, 9 nolu imar planında pazar yeri olarak görülen parselin Akhisar Belediyesi’ne şartlı hibe edilmesi ile ilgili İmar ve KanunNizam Komisyonu kararı oy birliği ile kabul edildi.

Yedinci gündem maddesinde Atatürk Mahallesi 704 ada, 84 Numaralı 389 metrekarelik imar yolunda kalan parsellerini Akhisar Belediyesi’ne ait Sazoba Mahallesi 1482 Numaralı 5 bin 500 metrekare ve yine Sazoba Mahallesi 1569 Numaralı 3 bin 500 metrekarelik tarlalar ile takas yapılması ile ilgili İmar Komisyonu Kararı oy birliği ile kabul edildi.

İmar evraklarının görüşülmesi için verilen 10 dakikalık aranın ardından imar evrakları meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi. Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 3 Kasım 2020 tarihinde yapılmasının kararlaştırılması ardından Ekim ayı meclis toplantısı sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.