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Manisa'nın asırlık güvercini "Hünkari" tescillendi Asırlık Hünkari Güvercini Manisa’ya tescillendi Manisa’ya has Hünkari’nin tescili onaylandı Manisa Sultan Güvercini “Hünkari” tescillendi Serkan Gündüz “Tescillenen güvercin sayısı 5 oldu” Hünkari yetiştiricisi Erol Osmanlı “Kendisini sevdiren bir ırk”

İHA

Manisa'nın asırlık güvercini "Hünkari" tescillendi Asırlık Hünkari Güvercini Manisa’ya tescillendi Manisa’ya has Hünkari’nin tescili onaylandı Manisa Sultan Güvercini “Hünkari” tescillendi Serkan Gündüz “Tescillenen güvercin sayısı 5 oldu” Hünkari yetiştiricisi Erol Osmanlı “Kendisini sevdiren bir ırk”

Manisa'daki Şehzade Sarayı'nda birden fazla kuş türünün çiftleştirilmesi ile oluşturulan ve sultanların güvercini olarak adlandırılan Manisa Sultani Güvercini "Hünkari" tescillendi.
Manisa’daki Şehzade Sarayında 17. yüzyıllarda şehzadelerin özel kuşçuları tarafından yetiştirilmiş bir kuş ırkı olan Manisa’ya has ve özgü Manisa Hünkarisi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescillendi. Manisa’ya özgü bir kuş türü olan Manisa Hünkarisi’nin tescil edilmesine ilişkin karar ise Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

"Tescillenen güvercin sayısı 5 oldu”
Hünkari Güvercinin, dünyaya yayılmış önemli bir güvercin ırkı olduğunu belirten Ziraat Mühendisi ve Klasik Hünkari Yetiştiricileri Birliği üyesi Serkan Gündüz “Osmanlı saraylarında oluşturulan bu ırkımız 1850’lerden itibaren de yurt dışına yayılmaya başlandı ve bugün tescillendi. Maalesef Türkiye’deki 70 güvercin ırkından sadece 5 tanesi tescillendi. Güvercinlerimizi tescillemediğimiz zaman yabancılar sahip çıkıyor. Irk tescilini aldığımızda hem güvercinimizin ırkları belli oluyor, hem gen kaynakları korunuyor, aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tanıtılmış oluyor. Ayrıca bu sayede ırklarının değiştirilmesinin önüne geçilmiş oluyor. Türkiye’deki güvercin çeşitlerinin çoğunun tescillenmemesinin sebeplerinden birisi, bu türlere ait yeterli bilgi ve belgenin olmamasıdır. Hünkari tescillendi, bizler yine Manisa’ya özgü bir tür olan Manisa Azmanı’nın tescili için girişimlerimize başlamış bulunuyoruz”

“Kendini sevdiren bir özelliği var”
Yaklaşık 27 yıldır güvercin beslediğini anlatan Hünkari yetiştiricisi Erol Osmanlı “Kuş beslemeye başladığım yıldan bu yana kümesimde Hünkari bulunmakta. Hünkari’nin değişik renk ve desenlerini daima kümesimde bulunduruyorum. Biz bunu niçin bakıyoruz. Bu bize atalarımızdan kalan bir miras olduğu için, yöremizin bir kuşu. Çok neşeli ve çok canlı bir kuş. Kendini sevdiren bir özelliği ve yapısı var. Ayrıca çok değişik ve tonlarda yavruları olabiliyor. Madem bu kuş, bizim yöremizin kuşu, bize atalarımızdan kalan bir miras, bunu tanıtalım, insanlara da sevdirelim. Kuşun ne özellikleri var, hepsini anlatalım. Geldiğimiz nokta da, gayet iyiyiz, isteyen istediği renk ve desende kuşu bulma imkanına sahip” dedi. Manisa’da yetişen, Manisa’da melezlenmiş bir kuş olarak Hünkari’nin tescillendiğini belirten Osmanlı “Hünkari artık Manisa’nın kuşu. Bu ırkın yaşatılması ve devamı açısından çok önemli bir gelişme. Hünkariyi diğer ırklardan ayıran özelliklerin başında ise süs kuşu olarak bakılabiliyor ve kümesine sadık. Yavrusuna düşkün olup, kendisi besleyebiliyor. Bu özellikleri sayesinde insana kendisini sevdiriyor” diye konuştu.

“Manisa açısından gurur kaynağı”
TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş, tescil kararı ile bu kuş türünün tüm standartlarının belirlendiğini ve bu tescilin Manisalılar açısından bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Türkeş, “Manisa bilindiği üzere Şehzadeler şehri. Hünkari kuşu da hünkarların güvercini anlamına geliyor. Osmanlı’nın özellikle başarılı olduğu dönemlerde özellikle 17. Yüzyıldan itibaren Manisa’daki şehzade sarayında onların özel kuşçuları tarafından geliştirilmiş bir ırk. Tescil sayesinde ise şu kazanımlar sağlanmış olacak. Manisa Hünkarisi, Manisa Azmanı ve diğer kısa gagalılarla ilgili çeşitli inanışlar, duyumlar ve görüşler var. Bunun sonucun da da yanlış tartışmalar yapılıyordu. Tescil artık bizlere bu kuşun standartlarını verecek. Yani hangi standartlara sahip olursak kuş Hünkari’dir, hangi standartlara sahip değilse o kuşun Hünkari olma özelliği zayıflar. İsimlendirme sayesinde özellikle renk ve desen konusunda zengin olan bu ırkın hakkında çok daha doğru bilgi yayınlanmış olacak. Özetle bundan sonra besleyicilerimiz, yetiştiricilerimiz, güvercin hobisini çok ciddiye alan üreticiler bu standartlara uygun, oradaki desen ve renk isimlendirmelerine uygun yeni soylar üretebilecekler. Bu tescil Manisa açısından da baktığımızda bir gurur kaynağıdır” dedi.

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