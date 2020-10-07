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Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi kurtardı Manisa'nın Soma ilçesinde kafası teneke bir çay kutusuna sıkışan kedi temizlik işçisinin dikkati sayesinde kurtuldu

İHA

Manisa'nın Soma ilçesinde bir temizlik işçisi çöp konteynırını boşaltmak üzereyken kafası teneke çay kutusuna sıkışan kediyi fark ederek, kedinin sıkışan başını yumuşak hareketlerle sıkıştığı yerden kurtardı. Kafası sıkıştığı kutudan kurtarılan kedi ise hızla kaçarak gözden kayboldu.

Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi kurtardı Manisa'nın Soma ilçesinde kafası teneke bir çay kutusuna sıkışan kedi temizlik işçisinin dikkati sayesinde kurtuldu

Manisa'nın Soma ilçesinde bir temizlik işçisi çöp konteynırını boşaltmak üzereyken kafası teneke çay kutusuna sıkışan kediyi fark ederek, kedinin sıkışan başını yumuşak hareketlerle sıkıştığı yerden kurtardı. Kafası sıkıştığı kutudan kurtarılan kedi ise hızla kaçarak gözden kayboldu.
Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli işçilerden Erhan Arslan Zafer Mahallesi'nde rutin temizlik faaliyeti yaptıkları sırada araca boşaltmak üzere oldukları çöp konteynırında bir şeyin hareket ettiğini fark etti. Hemen duruma müdahale eden Arslan, bir kedinin kafasının boş çay kutusuna sıkıştığını gördü. Kediyi konteynırdan çıkaran Arslan, zarar vermeden sıkıştığı yerden çıkarmak için uğraş verdi.
Kediyi sıkıştığı yerden kurtaran Arslan evsel atıkların mutlaka sokak hayvanlarını düşünerekten atılması gerektiğini de vurguladı.
Arslan, çöp konteynırlarında zaman zaman böyle durumlarla karşılaştıklarını belirterek meslektaşlarına da uyarıda bulunarak mutlaka boşaltmadan önce konteynıra bakılması gerektiğini hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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