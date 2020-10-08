'Zeytinin başkenti' Akhisar'da hasat başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Zeytinin başkenti' Akhisar'da hasat başladı

DHA

'Zeytinin başkenti' Akhisar'da hasat başladı


Ersan ERDOĞAN/MANİSA (DHA)TÜRKİYE'deki 190 milyon zeytin ağacının 22 milyonunu barındıran, sofralık zeytin üretiminde ilk sırada yer alan Manisa'nın Akhisar ilçesinde, zeytin hasadı başladı.
Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretiminde en önemli merkezlerden biri olan, 22 milyon üzerindeki ağaç varlığıyla sofralık zeytin üretiminde ilk sırada yer alan Akhisar'da, zeytin hasadı başladı. Geleneksel yöntemler başta olmak üzere makine yardımıyla da zeytinlerini toplayan üreticiler, kurak geçen mevsimden yana dertli. Buruşmaların yaşandığı zeytinlerde rekolte düşüklüğü beklenirken, üreticiler fiyat ve primlerin yükselmesini istedi.
Akhisar ilçesi Ballıca Mahallesi´nde zeytin üreticisi Haydar Çimen, sezonun başladığını belirterek, "Bugün ilk olarak domat zeytinde hasada başladık. Ortalama kilogram fiyatları 5 liraya gidiyor. Girdi maliyetlerimiz arttı. Bu nedenle domat zeytinin ortalama fiyatının 8 lira olmasını bekliyoruz. Bu yıl havaların kurak olması nedeniyle de zeytinler küçük. Kuraklık nedeniyle bu yıl suyumuz da az olunca zeytin taneleri daha da küçüldü. Bu da rekolteyi etkiler" diye konuştu.
'SULAMA ÇALIŞMASI YAPILMALI'
Zeytinyağı Tesisi İşletmecisi Yüksek Gıda Mühendisi Gökhan Köse, Akhisar ilçesinin Türkiye rekoltesinin yüzde 25'ini karşıladığını söyledi. Köse, şöyle devam etti:
"Domat zeytini ile hasadımız başladı. Rekolte olarak bakarsak kötü değil. Akhisar Türkiye'nin rekoltede yüzde 25'ini oluşturuyor. 190 milyon ağacın 22 milyonu Akhisar ve çevresinde yetişiyor. Sofralık olarak uslu, trilye gibi çeşitlerimiz var. Çiftçilerimiz bilinçli ve zeytinlerine iyi bakıyorlar. Ancak burada temel sorun su problemi. Akhisar'da su kaynaklarının daha derinlere inmesi nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz. Su normalde 100 metrede çıkıyorsa, şimdi 200 metrede çıkıyor. Sulamayla alakalı çalışmaların yapılması gerekiyor. Sulama yetersiz olunca ürünler büyüyemiyor, bu durum da çiftçinin gelir kaybı yaşamasına neden oluyor."
'DANE ZEYTİNE PRİM DEVAM EDECEK'
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de sezonun hayırlı olmasını diledi. Öztürk, kurak geçen mevsimin zeytinlerde buruşmalara neden olmasına rağmen rekolteyi geçen seneden düşük beklemediklerini söyledi. Öztürk, şöyle devam etti:
"Manisa'da 'domat' cinsi zeytinde hasat başladı. Manisa zeytinin başkenti. 22 milyonun üzerinde zeytin ağacına sahibiz. Biz sofralık zeytin üretiminde Türkiye'de 1'inciyiz. Yağlı zeytin üretiminde ise yıllara göre değişmekle birlikte 2'ncilik ile 5'incilik arasında değişen sıralamamız var. Manisa'da zeytin önemli bir ürün. Yaz döneminin kurak geçmesi ve sonbahar mevsimine girdiğimiz bu günlerde de yağmurların yağmaması sebebiyle zeytinlerde buruşma gözlemliyoruz. Yağışların yağması ile birlikte bu sorunun kısmen giderileceğine inanıyoruz. Zeytinyağına uzun yıllardan bu yana prim vardı. Bunun yanında uzun yıllardır sofralık zeytinde birinci olan bir şehir için önemli olan bir hususta dane zeytine prim verilmesidir. Bakanımız geçen yıl ilk olarak dane zeytine kilogramı 15 kuruş olmak üzere primi açıkladı. Bu bizim içim, sofralık zeytinde önemli bir merkez olan ilimiz için önemli bir aşamaydı. Bundan sonra da çiftçilerimize dane zeytin primini vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Ersan ERDOĞAN
2020-10-08 08:30:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Bilgin’den Manisaspor’a sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Bilgin’den Manisaspor’a sürpriz ziyaret
SGK Müdürü Kurt: “Sigortalı çalışmanın önemi pandemi ile bir kez daha anlaşıldı”
YEREL HABERLER SGK Müdürü Kurt: “Sigortalı çalışmanın önemi pandemi ...
Belediye başkanı kafası teneke kutuya sıkışan kediyi kurtaran işçileri ağırladı
YEREL HABERLER Belediye başkanı kafası teneke kutuya sıkışan kediyi ...
Manisa'da 'beyaz altın' pamuk hasadı başladı
YEREL HABERLER Manisa'da 'beyaz altın' pamuk hasadı başladı
Başkan Kayda, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan destek istedi
YEREL HABERLER Başkan Kayda, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan ...
Manisa’da her türlü eylem ve etkinliğe 15 günlük yasak Manisa Valiliği tarafından il genelindeki her türlü eylem ve etkinlikler 15 günlüğüne yasaklandı
YEREL HABERLER Manisa’da her türlü eylem ve etkinliğe 15 günlük ...
Manisa’da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Manisa’da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri ...
Meteorolojiden Manisa için dolu ve sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Manisa için dolu ve sağanak yağış ...
Sağlık Müdürlüğü’nden kan ve plazma bağış çağrısı
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğü’nden kan ve plazma bağış çağrısı
Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi kurtardı Manisa'nın Soma ilçesinde kafası teneke bir çay kutusuna sıkışan kedi temizlik işçisinin dikkati sayesinde kurtuldu
YEREL HABERLER Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi ...
Manisa'nın asırlık güvercini "Hünkari" tescillendi Asırlık Hünkari Güvercini Manisa’ya tescillendi Manisa’ya has Hünkari’nin tescili onaylandı Manisa Sultan Güvercini “Hünkari” tescillendi Serkan Gündüz “Tescillenen güvercin sayısı 5 oldu” Hünkari yetiştiricisi Erol Osmanlı “Kendisini sevdiren bir ırk”
YEREL HABERLER Manisa'nın asırlık güvercini "Hünkari" ...
Şehzadelerin güvercini 'Manisa Hünkarisi' tescillendi
YEREL HABERLER Şehzadelerin güvercini 'Manisa Hünkarisi' tescillendi
Başkan Kayda: “2021 yılı projelerimiz hazır”
YEREL HABERLER Başkan Kayda: “2021 yılı projelerimiz hazır”
Manisaspor'a Bilgin morali
YEREL HABERLER Manisaspor'a Bilgin morali
Yunusemre’den ‘İki devlet tek millet vurgusu’
YEREL HABERLER Yunusemre’den ‘İki devlet tek millet vurgusu’
Manisa FK'da Mustafa'nın lisansı çıktı
YEREL HABERLER Manisa FK'da Mustafa'nın lisansı çıktı
Turgutlu Belediye Meclisinden ortak Azerbaycan bildirisi
YEREL HABERLER Turgutlu Belediye Meclisinden ortak Azerbaycan ...
Manisa’da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa’da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
Sarıgöl’de fay hattı okul yıktırdı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de fay hattı okul yıktırdı
Saruhanlı Belediyesi ilçede temizlik seferberliği başlattı
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesi ilçede temizlik seferberliği ...
Başkan Bilgin Gökçeköy'ün gençlerini sevindirdi
YEREL HABERLER Başkan Bilgin Gökçeköy'ün gençlerini sevindirdi
Turgutlu'da asayiş ekipleri göz açtırmadı
YEREL HABERLER Turgutlu'da asayiş ekipleri göz açtırmadı
Manisa'da uyuşturucu operasyonu Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 386 kök kenevir bitkisi ile 8 kilo 750 gram kubar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu Manisa'nın Şehzadeler ...
Akhisar Belediye Meclisi, Azerbaycan için tek yürek oldu
YEREL HABERLER Akhisar Belediye Meclisi, Azerbaycan için tek yürek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X