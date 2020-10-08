Şehzadeler Belediyesi EBA Eğitim Sınıfı’nı hizmete açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler Belediyesi EBA Eğitim Sınıfı’nı hizmete açtı

İHA

Şehzadeler Belediyesi EBA Eğitim Sınıfı’nı hizmete açtı

Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde açılan EBA Eğitim Sınıfı ile evinde bilgisayar ve internet olmayan öğrencilere, derslerini uzaktan takip edebilme imkanı sağlandı.
Eğitime büyük önem veren ve bu noktada sayısız hizmeti hayata geçiren Şehzadeler Belediyesi, eğitim hizmet yelpazesini genişletti. Korona virüs nedeniyle eğitim öğretimin uzaktan sürdürüldüğü şu günlerde kimi öğrenciler evlerinde bilgisayar ya da internet olmadığı için derslerini takip etmekte sıkıntı yaşarken Şehzadeler Belediyesi, Gençlik Merkezi bünyesinde kurduğu EBA Eğitim Sınıfı ile bu konuda sıkıntı yaşayan öğrencilerin imdadına yetişti. Teknik altyapısı ile hem Gençlik Merkezi bünyesinde kurs gören öğrencilere uzaktan eğitim verebilme imkanı sunan sınıf, aynı zamanda öğrencilere okullarının derslerini de takip etme imkanı sunuyor. Son teknoloji bilgisayarlar ile donatılan sınıf hizmete sunulurken evinde EBA derslerini takip edemeyen ilk öğrencileri de ağırlamaya başladı. Şehzadeler ve Manisa’nın eğitimine son derece önem verdiklerini bu nedenle eğitim için sayısız hizmeti hayata geçirdiklerini hatırlatan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Biz en büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle kurulduğumuz yıldan itibaren eğitim adına bize düşen ne varsa yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan korona virüs nedeniyle öğrenci kardeşlerimiz okullarında yüz yüze eğitim alamıyor. Eğitim ve öğretim faaliyetleri EBA üzerinden uzaktan gerçekleştirilirken evinde bilgisayar ya da interneti olmayan kardeşlerimiz derslerini takip etmekte büyük bir sıkıntı yaşıyordu. Öğrenci kardeşlerimizin bu sıkıntısını gidermek adına Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi’nde EBA Eğitim Sınıfı oluşturarak kardeşlerimizin hizmetine sunduk. İlk günden sınıfımız büyük ilgi gördü. Diliyoruz ki korona virüs belasından en kısa sürede kurtuluruz ve kardeşlerimiz okullarına bir an önce kavuşurlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaşehir'de 3 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi
YEREL HABERLER Alaşehir'de 3 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi
Eşi için aldığı sıfır otomobilde hayatının şokunu yaşadı Manisa’da eşine aldığı sıfır otomobilin şoför koltuğundaki tozu silmek isterken döşeme altından eline saplanan falçatayla neye uğradığını şaşıran adam hukuki yollara başvurdu Davacı olmayacağını beyan eden talihsiz adam firmanın kendileriyle dalga geçer gibi davranması üzerine hukuki yollara başvurdu
YEREL HABERLER Eşi için aldığı sıfır otomobilde hayatının şokunu ...
(Özel) Manisa’da ‘Domat Zeytin’ hasadı başladı Kuraklık zeytini vurdu, rekolte düştü Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur: “Almanya, Fransa, İngiltere ve Doğu ülkelerine kadar zeytinlerimiz gidiyor.” 3 liraya buradan verdiğimiz zeytin marketlerde kilosu 30-40 TL’ye satılıyor”
YEREL HABERLER (Özel) Manisa’da ‘Domat Zeytin’ hasadı ...
'Zeytinin başkenti' Akhisar'da hasat başladı
YEREL HABERLER 'Zeytinin başkenti' Akhisar'da hasat başladı
'Zeytinin başkenti' Akhisar'da hasat başladı
YEREL HABERLER 'Zeytinin başkenti' Akhisar'da hasat başladı
Başkan Bilgin’den Manisaspor’a sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Bilgin’den Manisaspor’a sürpriz ziyaret
SGK Müdürü Kurt: “Sigortalı çalışmanın önemi pandemi ile bir kez daha anlaşıldı”
YEREL HABERLER SGK Müdürü Kurt: “Sigortalı çalışmanın önemi pandemi ...
Belediye başkanı kafası teneke kutuya sıkışan kediyi kurtaran işçileri ağırladı
YEREL HABERLER Belediye başkanı kafası teneke kutuya sıkışan kediyi ...
Manisa'da 'beyaz altın' pamuk hasadı başladı
YEREL HABERLER Manisa'da 'beyaz altın' pamuk hasadı başladı
Başkan Kayda, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan destek istedi
YEREL HABERLER Başkan Kayda, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan ...
Manisa’da her türlü eylem ve etkinliğe 15 günlük yasak Manisa Valiliği tarafından il genelindeki her türlü eylem ve etkinlikler 15 günlüğüne yasaklandı
YEREL HABERLER Manisa’da her türlü eylem ve etkinliğe 15 günlük ...
Manisa’da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Manisa’da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri ...
Meteorolojiden Manisa için dolu ve sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Manisa için dolu ve sağanak yağış ...
Sağlık Müdürlüğü’nden kan ve plazma bağış çağrısı
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğü’nden kan ve plazma bağış çağrısı
Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi kurtardı Manisa'nın Soma ilçesinde kafası teneke bir çay kutusuna sıkışan kedi temizlik işçisinin dikkati sayesinde kurtuldu
YEREL HABERLER Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi ...
Manisa'nın asırlık güvercini "Hünkari" tescillendi Asırlık Hünkari Güvercini Manisa’ya tescillendi Manisa’ya has Hünkari’nin tescili onaylandı Manisa Sultan Güvercini “Hünkari” tescillendi Serkan Gündüz “Tescillenen güvercin sayısı 5 oldu” Hünkari yetiştiricisi Erol Osmanlı “Kendisini sevdiren bir ırk”
YEREL HABERLER Manisa'nın asırlık güvercini "Hünkari" ...
Şehzadelerin güvercini 'Manisa Hünkarisi' tescillendi
YEREL HABERLER Şehzadelerin güvercini 'Manisa Hünkarisi' tescillendi
Başkan Kayda: “2021 yılı projelerimiz hazır”
YEREL HABERLER Başkan Kayda: “2021 yılı projelerimiz hazır”
Manisaspor'a Bilgin morali
YEREL HABERLER Manisaspor'a Bilgin morali
Yunusemre’den ‘İki devlet tek millet vurgusu’
YEREL HABERLER Yunusemre’den ‘İki devlet tek millet vurgusu’
Manisa FK'da Mustafa'nın lisansı çıktı
YEREL HABERLER Manisa FK'da Mustafa'nın lisansı çıktı
Turgutlu Belediye Meclisinden ortak Azerbaycan bildirisi
YEREL HABERLER Turgutlu Belediye Meclisinden ortak Azerbaycan ...
Manisa’da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa’da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
Sarıgöl’de fay hattı okul yıktırdı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de fay hattı okul yıktırdı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X