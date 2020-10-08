MASKİ'den KAYSÜ açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MASKİ'den KAYSÜ açıklaması

İHA

MASKİ'den KAYSÜ açıklaması

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ile Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa TV’de yayınlanan Gündem Özel programında ilçe belediyeleri tarafından alınan KAYSÜ bedelleriyle ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Faturalar üzerinden çarpıcı örneklerin verildiği programda, KAYSÜ bedelinin neden MASKİ’nin faturalarından toplandığı ile ilgili yönetmelikte paylaşıldı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ile Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Manisa TV ekranlarında Özgür Hancıoğlu’nun sunumuyla gerçekleştirilen Gündem Özel programına konuk oldu. KAYSÜ bedellerinin ilçe belediyeleri tarafından alındığını belirten Genel Müdür Yardımcısı Çevik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliği de kamuoyuyla paylaştı. KAYSÜ bedellerinin her ilçenin kendi meclisinde aldığı karar doğrultusunda belirlendiğini belirten Çevik, bu ücret kaleminin sadece tahsilatının MASKİ tarafından yapıldığını, alınan ücretin kuruşu kuruşuna ilçe belediyelerine aktarıldığını söyledi. Çevik ve Akbaş, kimi ilçelerde vatandaşların ilçe belediyelerine gittiğinde KAYSÜ bedelini kendilerinin almadığını söylediklerini de izleyicilerle paylaşarak, alınan ücretin tamamen ilçe belediyesine ait olduğunun altını çizdiler.

Çevik: “KAYSÜ çöp toplama bedelidir”
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, programda KAYSÜ bedeli ile ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Çevik, “KAYSÜ nedir? KAYSÜ çöp toplama bedelidir. Evlerden, ticarethanelerden çıkan katı atığın konteynere gitmesi, konteynerden ilçe belediyelerinin araçlarıyla toplanması, taşınması ve sonrasında aktarma istasyonuna kadar götürülmesidir. KAYSÜ bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çıkardığı yönetmeliğe göre ilçe belediyelerinin kendi meclislerinde hazırlanmaktadır. İlçe belediyeleri kendi meclislerinde belirlenen tutarı MASKİ Genel Müdürlüğüne göndermekte ve bizim adımıza abonelerden bu ücretin tahsil edilmesini talep etmektedirler. Bizde faturalarımız üzerinden tahsil edilen ücreti her ayın 25’inde 1 kuruşuna dahi dokunmadan ilçe belediyesine aktarmaktayız” dedi.
Fatura örnekleri üzerinden de açıklamaların yapıldığı programda Çevik, Saruhanlı ilçesinden bir örnek verdi. Faturanın gerçek bir aboneye ait olduğunu ifade eden Çevik, toplamda 24 liralık faturanın tamamının MASKİ’ye ait olmadığını söyledi. Çevik, “24 liralık faturanın 8,78 lirası su bedeli olarak idaremiz tarafından alınmış. Hemen yanında ilçe belediyesi yazıyor. KAYSÜ bedeli dediğimiz kısım bu. Yani 13,55 lira ilçe belediyesi tarafından alınmış. Bir de Büyükşehir Belediyesinin katı atık bertaraf bedeli var. Ayrıca devlete aktarılan KDV’de mevcut. Abonelerimizden ricamız faturalarına bir de bu gözle bakmaları” ifadelerini izleyicilerle paylaştı.

Akhisar ve Alaşehir’den çarpıcı fatura örnekleri verildi
Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da, yayında Akhisar ve Alaşehir ilçelerine ait ticarethane abonelerinin fatura örneklerini paylaştı. Akbaş, “Aynı mağaza zincirine ait Akhisar ve Alaşehir ilçelerinden fatura örnekleri ekrana yansımaktadır. Akhisar ilçesinde aynı mağaza zincirinin şubesinden 35,38 lira KAYSÜ bedeli tahsil edildiği görülmektedir. Alaşehir’deki faturada ise bu rakamın bin 100 lira olduğunu görmekteyiz. Bu fiyat farkı da her ilçe alacağı KAYSÜ bedelini kendi belediye meclisinde belirlediği için ortaya çıkmaktadır. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Alınan KAYSÜ bedeli kuruşu kuruşuna ilçe belediyesine aktarılmaktadır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehzadeler Belediyesi EBA Eğitim Sınıfı’nı hizmete açtı
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi EBA Eğitim Sınıfı’nı hizmete ...
Alaşehir'de 3 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi
YEREL HABERLER Alaşehir'de 3 okula "Okulum Temiz" belgesi verildi
Eşi için aldığı sıfır otomobilde hayatının şokunu yaşadı Manisa’da eşine aldığı sıfır otomobilin şoför koltuğundaki tozu silmek isterken döşeme altından eline saplanan falçatayla neye uğradığını şaşıran adam hukuki yollara başvurdu Davacı olmayacağını beyan eden talihsiz adam firmanın kendileriyle dalga geçer gibi davranması üzerine hukuki yollara başvurdu
YEREL HABERLER Eşi için aldığı sıfır otomobilde hayatının şokunu ...
(Özel) Manisa’da ‘Domat Zeytin’ hasadı başladı Kuraklık zeytini vurdu, rekolte düştü Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur: “Almanya, Fransa, İngiltere ve Doğu ülkelerine kadar zeytinlerimiz gidiyor.” 3 liraya buradan verdiğimiz zeytin marketlerde kilosu 30-40 TL’ye satılıyor”
YEREL HABERLER (Özel) Manisa’da ‘Domat Zeytin’ hasadı ...
'Zeytinin başkenti' Akhisar'da hasat başladı
YEREL HABERLER 'Zeytinin başkenti' Akhisar'da hasat başladı
'Zeytinin başkenti' Akhisar'da hasat başladı
YEREL HABERLER 'Zeytinin başkenti' Akhisar'da hasat başladı
Başkan Bilgin’den Manisaspor’a sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Bilgin’den Manisaspor’a sürpriz ziyaret
SGK Müdürü Kurt: “Sigortalı çalışmanın önemi pandemi ile bir kez daha anlaşıldı”
YEREL HABERLER SGK Müdürü Kurt: “Sigortalı çalışmanın önemi pandemi ...
Belediye başkanı kafası teneke kutuya sıkışan kediyi kurtaran işçileri ağırladı
YEREL HABERLER Belediye başkanı kafası teneke kutuya sıkışan kediyi ...
Manisa'da 'beyaz altın' pamuk hasadı başladı
YEREL HABERLER Manisa'da 'beyaz altın' pamuk hasadı başladı
Başkan Kayda, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan destek istedi
YEREL HABERLER Başkan Kayda, Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu’ndan ...
Manisa’da her türlü eylem ve etkinliğe 15 günlük yasak Manisa Valiliği tarafından il genelindeki her türlü eylem ve etkinlikler 15 günlüğüne yasaklandı
YEREL HABERLER Manisa’da her türlü eylem ve etkinliğe 15 günlük ...
Manisa’da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Manisa’da TDV Kadın, Aile ve Gençlik Hizmetleri ...
Meteorolojiden Manisa için dolu ve sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Manisa için dolu ve sağanak yağış ...
Sağlık Müdürlüğü’nden kan ve plazma bağış çağrısı
YEREL HABERLER Sağlık Müdürlüğü’nden kan ve plazma bağış çağrısı
Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi kurtardı Manisa'nın Soma ilçesinde kafası teneke bir çay kutusuna sıkışan kedi temizlik işçisinin dikkati sayesinde kurtuldu
YEREL HABERLER Kafası teneke kutuya sıkışan kediyi temizlik işçisi ...
Manisa'nın asırlık güvercini "Hünkari" tescillendi Asırlık Hünkari Güvercini Manisa’ya tescillendi Manisa’ya has Hünkari’nin tescili onaylandı Manisa Sultan Güvercini “Hünkari” tescillendi Serkan Gündüz “Tescillenen güvercin sayısı 5 oldu” Hünkari yetiştiricisi Erol Osmanlı “Kendisini sevdiren bir ırk”
YEREL HABERLER Manisa'nın asırlık güvercini "Hünkari" ...
Şehzadelerin güvercini 'Manisa Hünkarisi' tescillendi
YEREL HABERLER Şehzadelerin güvercini 'Manisa Hünkarisi' tescillendi
Başkan Kayda: “2021 yılı projelerimiz hazır”
YEREL HABERLER Başkan Kayda: “2021 yılı projelerimiz hazır”
Manisaspor'a Bilgin morali
YEREL HABERLER Manisaspor'a Bilgin morali
Yunusemre’den ‘İki devlet tek millet vurgusu’
YEREL HABERLER Yunusemre’den ‘İki devlet tek millet vurgusu’
Manisa FK'da Mustafa'nın lisansı çıktı
YEREL HABERLER Manisa FK'da Mustafa'nın lisansı çıktı
Turgutlu Belediye Meclisinden ortak Azerbaycan bildirisi
YEREL HABERLER Turgutlu Belediye Meclisinden ortak Azerbaycan ...
Manisa’da yeşil alan çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa’da yeşil alan çalışmaları devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X