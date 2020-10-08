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Eşiyle tartışıp rastgele ateş açtı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı Manisa’da havaya ateş açarak 3 kişinin yaralanmasına neden olan maganda tutuklandı

İHA

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişinin ayrıldığı eşi ile telefonla tartışıp pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Havaya ateş açan maganda, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşiyle tartışıp rastgele ateş açtı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı Manisa’da havaya ateş açarak 3 kişinin yaralanmasına neden olan maganda tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişinin ayrıldığı eşi ile telefonla tartışıp pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Havaya ateş açan maganda, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Salihli'nin Şehitler Mahallesi’nde önceki akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eski eşi ile telefonda tartışan H.G. (36), olay yerine gelerek tüfekle rastgele havaya ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, sokakta bulunan K.D. (13), Suriye uyruklu N.M. (10) ve M.A.C’ye (39) isabet etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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