Eşiyle tartışıp rastgele ateş açtı, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı Manisa’da havaya ateş açarak 3 kişinin yaralanmasına neden olan maganda tutuklandı

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Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kişinin ayrıldığı eşi ile telefonla tartışıp pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı. Havaya ateş açan maganda, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Salihli'nin Şehitler Mahallesi’nde önceki akşam meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eski eşi ile telefonda tartışan H.G. (36), olay yerine gelerek tüfekle rastgele havaya ateş açtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, sokakta bulunan K.D. (13), Suriye uyruklu N.M. (10) ve M.A.C’ye (39) isabet etti. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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