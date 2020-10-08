Eski eşinin evinin önünde ateş açtı: 3 yaralı

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Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, H.G. (36), telefonda tartıştığı boşandığı eşinin evinin önünde pompalı tüfekle ateş açtı. Bu sırada yoldan geçen 2'si çocuk 3 kişi saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Gözaltına alınan H.G., tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Salihli'ye bağlı Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. H.G., telefonda tartıştığı eski eşinin evinin önüne geldi. Yanında getirdiği av tüfeğini çıkaran H.G., evin önünde ateş açmaya başladı. Bu sırada saçmalar, yoldan geçen M.A.C. (39), K.D. (13) ve Suriye uyruklu N.M.'nin (10) çeşitli yerlerine isabet etti. 3 kişi yaralanırken, saçmalar nedeniyle park halindeki 2 otomobil de zarar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan H.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-10-08 19:02:49



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