Sağanak yağmur Manisalıları sevindirdi

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Manisa’da akşam saatlerine doğru şiddetli rüzgar ile birlikte bastıran sağanak yağmur kimi bölgelerde hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşlar ise kurak geçen yaz mevsimi sonrası yağmura kavuşmanın sevincini yaşadı.

Manisa il genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar konusunda uyarı yapılırken, şiddetli rüzgarla berber başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşların yağmura hazırlıklı olduğu ve şemsiyeyle yağmurdan korunduğu gözlenirken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise bina altlarına sığındı. Kurak geçen yaz mevsimi sonrası yağmura kavuşmanın sevincini yaşayan bazı vatandaşlar ise yağmurun bereket getirmesini diledi.

Öte yandan sağanak nedeniyle bazı rögarlarda taşkınlar meydana geldi. Dün geceden itibaren teyakkuzda bulunan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) ve itfaiye ekipleri taşkınlara müdahalede bulunuyor. Sağanak yağışın gece saatlerinde de etkisini sürdürmesi ekleniyor.

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