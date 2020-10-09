Manisa’da kurallara uymayan 141 kişi ve işletmeye ceza

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Manisa'da Covid19 kapsamında dün yapılan denetimlerde 141 kişi ve işletmeye toplam 129 bin 150 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Covid19 tedbirlerine ilişkin 81 ilde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Manisa Valiliği tarafından 8 Ekim’de gerçekleştirilen denetim hakkında bilgilendirilmede bulunuldu.

Yapılan açıklamada, Manisa genelinde yapılan denetimlerde vatandaşların maske, sosyal mesafe, hijyen ve Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine uyulması konusunda uyarıldığı kaydedildi. Yapılan eş zamanlı denetimlerde Manisa genelinde, 180 ekip ve toplam 540 personelin sahada görev aldığı belirtilen açıklamada 10 bin 696 kişi ve işletmenin denetlenerek, 141 kişi ve işletme hakkında tedbir ve yasaklara uymamaktan toplam 129 bin 150 TL idare para cezası uygulandığı kaydedildi.

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