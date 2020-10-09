Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Manisa'nın Kula ilçesinde esrar ticareti yapan 2 şahıs 1 kilo 164 gram esrar maddesiyle ele geçirildi

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı 2 mahallede Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kula İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonlar sonucu, 1 kilo 164 gram esrar maddesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 850 TL ele geçirilirken 2 şahıs da gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan bir istihbarat doğrultusunda Kula’ya bağlı Çarıkballı ve Bebekli mahallelerindeki 2 adrese operasyon düzenledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, savcılık izni ile yapılan aramalarda 1 kilo 164 gram esrar maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 850 TL miktarında para ele geçirildi. 2 adreste yakalanan A.T. ve T.C. isimli şahıslar da, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şahıs sorgulanmak ve işlemleri yapılmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, konu ile ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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