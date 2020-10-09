Vali Karadeniz, Planetaryumu inceledi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, 251 Bin Dev Öğrenci Planetaryum ve Bilim Evini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette Vali Yaşar Karadeniz’e Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve yetkililer eşlik etti.

Açıldığı günden beri 550 okul ve yaklaşık 14 bin öğrenci tarafından ziyaret edilen 251 Bin Dev Öğrenci Planetaryum ve Bilim Evinde incelemelerde bulunan Vali Karadeniz, öğrencilerin iyi bir eğitim almalarının hem kendi gelecekleri hem de ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu ifade etti. 251 Bin Dev Öğrenci Planetaryum ve Bilim Evinin öğrenciler için önemli bir yer olduğunu da söyleyen Vali Karadeniz, “Öğrencilerimiz burada becerilerini ve düşünsel yeteneklerini geliştirebilmekte aynı zamanda bilgiye ve bilgiyi kullanma yeteneğine sahip olmaktadır. Bu projeye katkı sağlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

251 Bin Dev Öğrenci Planetaryum ve Bilim Evinde; Sanal GerçeklikArtırılmış Gerçeklik (Virtual RealityIncreased Reality) Odası, Fen Bilimleri Atölyesi, Müzik Kayıt odası, 3D Yazıcı, Bilim İnsanları Sergisi, üst katta ise 47 adet ürünün yer aldığı Bilimsel Sergi Galerisi bulunuyor.

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