Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Hasan YİĞEN / KULA, MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Kula ilçesinde, iki ayrı mahallede polisin düzenlediği operasyonlarda, 1 kilo 164 gram esrar ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 850 TL ele geçilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Kula'nın Çarıkballı ve Bebekli mahallelerindeki 2 ayrı adrese, dün öğle saatlerinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 164 gram esrar ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 15 bin 850 TL ele geçirildi. Şüpheliler A.T. ve T.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2020-10-09 13:52:43



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