MASKİ’den vatandaşa duyuru

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MASKİ Genel Müdürlüğü, ana hizmet binasında yapılacak olan sunucu bakım onarımı nedeniyle bir duyuru yayınladı.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “MASKİ Genel Müdürlüğümüzün ana hizmet binasındaki sunucuların bakım onarım çalışmaları nedeniyle 10 Ekim Cumartesi günü 22.30 ile 02.00 saatleri arasında sistemler kapatılacak olup, il genelindeki SUMATİK ve MASKİ Pratik cihazları ile birlikte internet sitesi ve mobil uygulamalar geçici olarak servis dışı kalacaktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli önlemleri alması önemle duyurulur” denildi.

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