Bakan Pakdemirli: Hatay'daki orman yangınında iki köyün tahliyesini istedik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Pakdemirli: Hatay'daki orman yangınında iki köyün tahliyesini istedik

DHA

Bakan Pakdemirli: Hatay'daki orman yangınında iki köyün tahliyesini istedik


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili, "Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 122 arazöz, 10 dozer iş makinesi ve 500 personel de biz sevk ettik ve çalışmalar devam ediyor. Ancak hava araçlarında rüzgar şartlarından dolayı aralıklı olarak müdahale yapılabildiğini söylemek isterim. Bugün maalesef uçağımızla ilgili bir kırım değil ama bir arıza yaşadık. Su atar uçağımızın su alma kapaklarından biri denizdeki yüksek dalga boyu nedeniyle kırıldı. Diğer uçağımız mümkün mertebe hava şartları müsait olduğu sürece çalışmalarına devam ediyor. İki köyün tahliyesini istedik" dedi.
Bir dizi programa katılmak üzere Manisa'nın Gördes ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede zorluklar yaşandığını belirten Pakdemirli, "Yangın çıkış saati 10.15 sıraları. Saat 10.20´de ilk müdahaleyi yaptık. Nemin yüzde 18 gibi düşük bir seviyede olması, sıcaklığın 30 derece üzerinde seyrediyor olması, rüzgarın da maalesef 70 kilometre süratle esiyor olması bu yangını tetikleyen ana unsurlardan biri olmuştur. Yangın aslında ana unsurları itibariyle meskul mahalde çıkmış olup orman Genel Müdürlüğü teşkilatımızın da söndürülmesi konusunda desteklediği bir yangın olarak başlamıştır. Tabi ki yangına 2 uçak, 4 helikopter, 122 arazöz, 10 dozer iş makinesi ve 500 personel de biz sevk ettik ve çalışmalar devam ediyor. Ancak hava araçlarında rüzgar şartlarından dolayı aralıklı olarak müdahale yapılabildiğini söylemek isterim" dedi.
'BİR UÇAĞIMIZDA MAALESEF ARIZA YAŞANDI'
Şiddetli rüzgar nedeniyle helikopter bambilerinin kuyruğa kadar savrulduğunu, bu nedenle emniyetsiz uçuşların yaşanabildiğine dikkati çeken Bakan Pakdemirli, "Yangın bölgesindeki şiddetli rüzgar nedeniyle; emniyetsiz uçuşlara sebebiyet verebileceği için zaman zaman helikopterlerimiz yere iniyor. Bugün maalesef uçağımızla ilgili bir kırım değil ama bir arıza yaşadık. Su atar uçağımızın su alma kapaklarından bir denizdeki yüksek dalga boyu nedeniyle kırıldı. Diğer uçağımız mümkün mertebe hava şartları müsait olduğu sürece çalışmalarına devam ediyor. Ama bir uçağımızda maalesef böyle bir arıza yaşadık" dedi.
'İKİ KÖYÜN TAHLİYESİNİ İSTEDİK'
Yangının ilerlediği iki köyde tahliye çalışmalarına başlandığını belirten Bakan Pakdemirli, "Şu an yangın, Nergizlik ve Kışlak köylerine doğru ilerliyor. Bu iki köyün tahliyesini istedik. Biraz önce de söylediğim gibi şiddetli rüzgar nedeniyle hava müdahalesi yapılamıyor. Yapıldığı dönemlerde de çok kısıtlı yapılabiliyor. Meskun mahalde, evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda maalesef zararlar oluştu. Hasar tespit çalışmaları yapılacak. Ekiplerimizle en son 5 dakika önce görüştük, yangını bir noktada toplama üzerinde çalıştıkları eğer bunu yapabilirlerse hızlı bir şekilde kontrol altına alma çalışmalarını sürdüreceklerini söylediler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-10-09 18:42:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Pakdemirli: Hatay'daki orman yangınında iki köyün tahliyesini istedik
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli: Hatay'daki orman yangınında iki ...
Müsavat Dervişoğlu’ndan Başkan Akın’a ziyaret
YEREL HABERLER Müsavat Dervişoğlu’ndan Başkan Akın’a ziyaret
MASKİ’den vatandaşa duyuru
YEREL HABERLER MASKİ’den vatandaşa duyuru
Bakan Pakdemirli Hatay’da çıkan orman yangınıyla ilgili konuştu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Helikopterlerin altında taşıdığı bambiler dahi artık kuyruk rotarına çıkacak kadar rüzgarın çok fazla olması ve emniyetsiz uçuşlara sebebiyet verebileceği için zaman zaman helikopterlerimiz yere iniyor” “Şu an yangın Nergizlik ve Kışlak köylerine doğru ilerliyor. Bu iki köyün tahliyesini istedik”
YEREL HABERLER Bakan Pakdemirli Hatay’da çıkan orman yangınıyla ...
Salihli’de üretici pazarı yeniden açıldı
YEREL HABERLER Salihli’de üretici pazarı yeniden açıldı
Çiftçilerin ürünlerini çalan şahıslar jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Çiftçilerin ürünlerini çalan şahıslar jandarmadan ...
Turgutlu’da kırsal kesimler İnternet sorunu yaşamayacak
YEREL HABERLER Turgutlu’da kırsal kesimler İnternet sorunu ...
Başkan Ergün asfalt çalışmalarını anlatırken duygulandığı anıyı paylaştı
YEREL HABERLER Başkan Ergün asfalt çalışmalarını anlatırken ...
Turgutlu’da öğrenciler tabletleriyle buluşmaya başladı Turgutlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Gelecek seninle aydınlansın” projesi kapsamında tabletler öğrencilere dağıtılıyor
YEREL HABERLER Turgutlu’da öğrenciler tabletleriyle buluşmaya ...
Tanker ile çarpışan otomobilin sürücü berber öldü
YEREL HABERLER Tanker ile çarpışan otomobilin sürücü berber öldü
Tanker ile çarpışan otomobilin sürücü berber öldü
YEREL HABERLER Tanker ile çarpışan otomobilin sürücü berber öldü
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Manisa’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü Hurdaya dönen otomobil sürücüsü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Manisa’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü Hurdaya ...
Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam destek Manisalı gönüllülerin Azerbaycan Ordusuna katılım dilekçeleri Azerbaycan Büyükelçiliğe ulaştı Manisa'da düzenlenen dilekçe kampanyasına gençler kadar yaşlılar da yoğun ilgi göstererek kardeş ülke Azerbaycan'ın yanında olduklarını gösterdi Azerbaycan Büyükelçiliği Başkatibi Elçin Allahverdiyev: "Azerbaycan ordusu kendi imkanlarıyla topraklarımız azad olunması uğrunda çabalarını harcıyor ve ilerliyor başarılı bir şekilde" "Azerbaycan bunu kendi imkanları ile halledecek durumdadır ve Azerbaycan halkının hepsi Azerbaycan ordusun arkasındadır. Tüm destek verenlere teşekkür ediyorum"
YEREL HABERLER Manisa'dan 7'den 70'e Azerbaycan'a tam ...
Vali Karadeniz, Planetaryumu inceledi
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, Planetaryumu inceledi
Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 95. yılı kutlanacak
YEREL HABERLER Atatürk’ün Manisa’ya gelişinin 95. yılı kutlanacak
Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Manisa'nın Kula ilçesinde esrar ticareti yapan 2 şahıs 1 kilo 164 gram esrar maddesiyle ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Manisa'nın ...
Manisa Büyükşehir Belediyesi ortak projeyle 100 bin ağaç yetiştirecek
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi ortak projeyle 100 bin ...
Manisa’da kurallara uymayan 141 kişi ve işletmeye ceza
YEREL HABERLER Manisa’da kurallara uymayan 141 kişi ve işletmeye ...
Saruhanlı Belediyesi okulları dezenfekte etti
YEREL HABERLER Saruhanlı Belediyesi okulları dezenfekte etti
Tarihi diziler, ok ve yaya merakı artırdı
YEREL HABERLER Tarihi diziler, ok ve yaya merakı artırdı
Manisa'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Manisa'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
Sağanak yağmur Manisalıları sevindirdi
YEREL HABERLER Sağanak yağmur Manisalıları sevindirdi
Eski eşinin evinin önünde ateş açtı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Eski eşinin evinin önünde ateş açtı: 3 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X