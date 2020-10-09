Bakan Pakdemirli: Hatay'daki orman yangınında iki köyün tahliyesini istedik



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili, "Yangına 2 uçak, 4 helikopter, 122 arazöz, 10 dozer iş makinesi ve 500 personel de biz sevk ettik ve çalışmalar devam ediyor. Ancak hava araçlarında rüzgar şartlarından dolayı aralıklı olarak müdahale yapılabildiğini söylemek isterim. Bugün maalesef uçağımızla ilgili bir kırım değil ama bir arıza yaşadık. Su atar uçağımızın su alma kapaklarından biri denizdeki yüksek dalga boyu nedeniyle kırıldı. Diğer uçağımız mümkün mertebe hava şartları müsait olduğu sürece çalışmalarına devam ediyor. İki köyün tahliyesini istedik" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Manisa'nın Gördes ilçesinde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da çıkan orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede zorluklar yaşandığını belirten Pakdemirli, "Yangın çıkış saati 10.15 sıraları. Saat 10.20´de ilk müdahaleyi yaptık. Nemin yüzde 18 gibi düşük bir seviyede olması, sıcaklığın 30 derece üzerinde seyrediyor olması, rüzgarın da maalesef 70 kilometre süratle esiyor olması bu yangını tetikleyen ana unsurlardan biri olmuştur. Yangın aslında ana unsurları itibariyle meskul mahalde çıkmış olup orman Genel Müdürlüğü teşkilatımızın da söndürülmesi konusunda desteklediği bir yangın olarak başlamıştır. Tabi ki yangına 2 uçak, 4 helikopter, 122 arazöz, 10 dozer iş makinesi ve 500 personel de biz sevk ettik ve çalışmalar devam ediyor. Ancak hava araçlarında rüzgar şartlarından dolayı aralıklı olarak müdahale yapılabildiğini söylemek isterim" dedi.

'BİR UÇAĞIMIZDA MAALESEF ARIZA YAŞANDI'

Şiddetli rüzgar nedeniyle helikopter bambilerinin kuyruğa kadar savrulduğunu, bu nedenle emniyetsiz uçuşların yaşanabildiğine dikkati çeken Bakan Pakdemirli, "Yangın bölgesindeki şiddetli rüzgar nedeniyle; emniyetsiz uçuşlara sebebiyet verebileceği için zaman zaman helikopterlerimiz yere iniyor. Bugün maalesef uçağımızla ilgili bir kırım değil ama bir arıza yaşadık. Su atar uçağımızın su alma kapaklarından bir denizdeki yüksek dalga boyu nedeniyle kırıldı. Diğer uçağımız mümkün mertebe hava şartları müsait olduğu sürece çalışmalarına devam ediyor. Ama bir uçağımızda maalesef böyle bir arıza yaşadık" dedi.

'İKİ KÖYÜN TAHLİYESİNİ İSTEDİK'

Yangının ilerlediği iki köyde tahliye çalışmalarına başlandığını belirten Bakan Pakdemirli, "Şu an yangın, Nergizlik ve Kışlak köylerine doğru ilerliyor. Bu iki köyün tahliyesini istedik. Biraz önce de söylediğim gibi şiddetli rüzgar nedeniyle hava müdahalesi yapılamıyor. Yapıldığı dönemlerde de çok kısıtlı yapılabiliyor. Meskun mahalde, evlerde, iş yerlerinde ve araçlarda maalesef zararlar oluştu. Hasar tespit çalışmaları yapılacak. Ekiplerimizle en son 5 dakika önce görüştük, yangını bir noktada toplama üzerinde çalıştıkları eğer bunu yapabilirlerse hızlı bir şekilde kontrol altına alma çalışmalarını sürdüreceklerini söylediler" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2020-10-09 18:42:56



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