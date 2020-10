– Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa’nın Gördes ilçesinde açılışını yaptığı ceviz işleme tesisinde eline küreği alarak makineye ceviz yükledi. Bakan Pakdemirli, "Üretim verilerine göre Türkiye, ceviz üretiminde dünyada 4. sıradadır. Ceviz üretiminde verdiğimiz destekler ve yerinde politikalarla son 18 yılda yüzde 87.5 artış, son iki yılda ise yüzde 7.1 artış sağladık" dedi.

Bir dizi ziyaret ve açılış programı kapsamında Manisa’nın Gördes ilçesine gelen Bakan Pakdemirli, AK Parti Gördes İlçe Gençlik Kollarının kongresine katıldı. Ardından Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol’u ziyaret eden Pakdemirli, sonrasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle yapılan ceviz işleme tesisinin açılışını gerçekleştirdi. İzmir’den helikopterle ilçeye gelen Bakan Pakdemirli, ilk olarak Merkez Ulu Cami’de cuma namazını kıldı. Namaz sonrası Bakan Pakdemirli cadde üzerindeki esnaf ziyareti ederek, hayırlı işler diledi. Gördes Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan iş merkezinin açılışını yapan Bakan Pakdemirli, AK Parti İlçe Gençlik Kollarının kongresine de katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Pakdemirli, Türkiye’nin üzüm ihracatının büyük bölümünün karşılandığı Manisa’da Toprak Mahsulleri Ofisi olarak üzüm alımlarına devam ettiklerini söyledi. Bakan Pakdemirli, “Bugüne kadar 29 bin ton üzüm alımı yapmış bulunuyoruz. Aşağı yukarı bir 25 bin ton daha randevumuz var. Bugüne kadar aldıklarımızla ilgili vadesi gelenlerin hepsinin ödemesini yaptık. 303 milyon lira kadar bir ödeme yaptık. Her hafta da düzenli olarak bu ödemelerimizi devam ettireceğiz. Manisa’da da tüm müstahsillerimizin yanında olduğumuz gibi üzüm müstahsillerimizin yanında olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.



Gördes’e bir gölet müjdesi daha

Son 18 yılda Gördesli çiftçilere toplamda 735 milyon lira hibe desteği verdiklerini ifade eden Pakdemirli, ilçeye bir yeni gölet daha yapılacağının müjdesini verdi. Bakan Pakdemirli, “Gördes’in gençleri için ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında 69 projeye tam 2.1 milyon lira ve ‘Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi’ kapsamında da bugüne kadar 241 projeye bugüne kadar 463 milyon lira hibe desteği sağladık. Bu desteklerle Gördes'in tarımsal hasılası 4 kat artarak 1.8 milyar lira oldu. Ayrıca yapmış olduğumuz yatırımlarla Doğanpınar, Güneşli ve GölmarmaraGördes barajlarını da hizmete aldık. Baraj ve inşa ettiğimiz sulama tesisi ile Gördes’in toplam 15 bin 630 dekar bereketli tarım arazisi sulanmaya başlandı. Gördesli gençlerimiz bizden bir gölet daha istiyorlarmış. Buradan da onun müjdesini vereyim. Gördes Akpınar Barajı ve Gördes Uğuldur Göleti su ölçümleri tamamlanarak idari imkanlarıyla planlama çalışmalarına başlanmıştır. Akpınar adıyla başlayan baraj inşaat yatırım programına Akgöl Barajı olarak alınmıştır. 5 bin 20 dekar tarım arazisini sulayacak Çiçekli Göleti sulamasıyla da 2 bin dekar alanı sulayacak Karayağcı sulamasıyla 2021 sulama sezonu başına hazır hale getirilerek modern sistemle inşallah sulayacağız” diye konuştu.



“Sürekli olarak yaşlılaşan bir tarım nüfusumuz var”

Türkiye’de tarımla uğraşan nüfusun yaş ortalamasının her geçen gün arttığını vurgulayan Bakan Pakdemirli, konuşmasına şöyle devam etti:

“10 bin yılı aşkın zamandır bu topraklarda üretim yapılıyor. Ancak sizler de görüyorsunuz çiftçilerimizin de yaş ortalaması gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde çiftçilerimizin yaş ortalaması 55, dünyada bu yaş otalaması 6768 civarında. Dünyaya göre iyi durumdayız ama yine de sürekli olarak yaşlılaşan bir tarım nüfusumuz var. Gençlerimizi tarımın içerisine nasıl çekeriz, tarım nüfusunu nasıl gençleştiririz, genç çiftçilerimizin nasıl önünü açarız sorularına da sürekli olarak kafa yoruyoruz. Biliyoruz ki gençlerimize de yeni yeni fırsatlar sunmamız lazım. Çiftçiliği, üreticiliği daha da değerli kılmamız lazım. Toplumsal anlamda da hak ettiği noktaya taşımamız şart.”



“Siz yeter ki iş kurun biz parayı da geri istemiyoruz”

Hayata geçirdikleri projelerle tarımın desteklenmesine devam edeceklerini belirten Bakan Pakdemirli, “Sık sık illere gidiyorum, bağında bahçesinde çiftçilerimizle sohbet ediyorum. Diyorlar ki ‘Bakanım çiftçiyiz diye bize kız vermiyorlar’, ben de espri yapıyorum genelde ‘O işe Aile ve Çalışma Bakanımız bakıyor’ diye. Ama maalesef bu bir sosyolojik olgu ve maalesef doğru. 60'lı yıllarda insanlar tıp eğitimini bırakıp ziraat mühendisi oluyorlardı. Biz de bu mesleğin altın bir bilezik olarak görülmesini istiyoruz ve hak ettiği mertebeye ulaşması için de sürekli yeni yeni projeler yapıyoruz. Bugünlerde de pandemiden dolayı tarımın ve çiftçiliğin revaçta olacağını hissediyorum. Sahadan aldığım dönüşler de umudumu arttırıyor. Zaten son olaylar da gösterdi ki en önemli şey sağlık, beslenme ve tarım. Tarım da doğru yaparsanız çok karlı bir meslek. Tarımda ‘Uzman Eller’ projesi 4 ilde pilot olarak başladı, ancak 81 ile bunu yayacağız. Bakanlık olarak bu projeyle girişimcilerimizi destekleyeceğiz. 100 bin lira destek vereceğiz. Siz yeter ki iş kurun biz parayı da geri istemiyoruz. 4 ilde başladı ama buradan arkadaşlara talimat veriyorum, bir dahakine ilk illerin en başında Manisa’yı getirsinler” dedi.



Eline küreği alan Bakan Pakdemirli makineye ceviz yükledi

Kongrenin ardından Bakan Pakdemirli, TKDK hibe desteğiyle yapılan bir ceviz işleme tesisinin açılışını yaptı. Burada da bir konuşma yapan Bakan Pakdemirli, “Köken itibariyle büyük bir doğal yayılma alanına sahip olan Anadolu cevizi bugün tropik bölgeler dışında hemen hemen dünyanın her yerinde yetiştiriciliği yapılan bir meyvedir. Anadolu cevizi eşsiz aromasıyla lezzetli bir meyvedir. Ağacı ninelerimizin çeyiz sandığı, meyvesi ise yemeklerimize verdiği tattır. Üretim verilerine göre Türkiye dünyada 4. sıradadır. Ceviz üretiminde verdiğimiz destekler ve yerinde politikalarla son 18 yılda yüzde 87.5 artış, son iki yılda ise yüzde 7.1 artış sağladık. 2002 yılında 120 bin ton olan ceviz üretimimiz 250 bin tona ulaşmıştır. 2006 yılına kadar tarla kenarlarında yetiştirilen ceviz 2006 yılında sertifikalı fidan desteğinin başlamasıyla bahçe şeklini almaya başlamıştır. Pek çok yatırımcının tercih ettiği ürünler içerisinde ceviz ve badem ilk sırada yer almaktadır. Manisa’mızda 77 bin 122 dekar alanda 1 milyon 275 bin 420 adet ağaç sayısıyla toplamda 5 bin 394 ton ceviz üretimi yapılmaktadır. Manisa’mızın tüm ilçelerinde ceviz yetiştiriciliği yapılmakta olup Manisa, ceviz üretiminde Türkiye genelinde 9. sırada, alan olarak da 2. sıradadır. Üreticilerimize sertifika fidan desteği kapsamında bahçe tesislerine dekarda 100 ila 280 lira arasında ödeme yapıyoruz” dedi.

Konuşmasının ardından Bakan Pakdemirli, beraberindekilerle birlikte tesisin açılış kurdelesini kesti. Tesisi inceleyerek yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, eline kürek alarak traktörden boşaltılan cevizleri işleme makinesine yükledi. Tesisin ilk cevizlerini makineye atan Bakan Pakdemirli, yanındakilere de ceviz ikram etti.

Tesisin açılışı sonrası Bakan Pakdemirli yine helikopter ile ilçeden ayrıldı. Bakan Pakdemirli’ye Gördes programında AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve AK Parti il yöneticileri eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.