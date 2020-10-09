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Bakan Pakdemirli: 29 bin ton üzüm aldık, 303 milyon lira ödeme yaptık

DHA

Bakan Pakdemirli: 29 bin ton üzüm aldık, 303 milyon lira ödeme yaptık


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi olarak üzüm alımlarına devam ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar 29 bin ton alım yapmış bulunuyoruz. 25 bin ton daha alım için randevumuz var. Vadesi gelenlerin tümünün ödemesini yaptık. 303 milyon lira bir ödeme yaptık" dedi. 
Bir dizi ziyaret ve açılış programı kapsamında Manisa'nın Gördes ilçesine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilk olarak Merkez Ulu Camii'nde kıldığı Cuma namazı sonrası esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Pakdemirli, daha sonra Gördes Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan iş merkezinin açılışını yaptı. Pakdemirli, açılış sonrası AK Parti Gördes İlçe Gençlik Kolları'nın kongresine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından üzüm alımlarının devam ettiğini söyledi. Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi olarak üzüm alımlarımıza devam ediyoruz. Şu ana kadar 29 bin ton alım yapmış bulunuyoruz. 25 bin ton daha alım için randevumuz var. Vadesi gelenlerin tümünün ödemesini yaptık. 303 milyon lira bir ödeme yaptık. Her hafta düzenli olarak bu ödemelerimize devam edeceğiz. Manisalı üzüm üreticilerimizin yanındayız" diye konuştu.
'SEKTÖRÜMÜZE YENİ KATILIMLAR, TAZE KANLAR ARIYORUZ'
Kırsal alandaki genç nüfusun kent merkezlerine göçünü azaltmak için projeler ürettiklerini belirten Pakdemirli, "Bakanlık olarak üretimin her safhasını takip ediyoruz. Çiftçilerimizin de yaş ortalaması gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde yaş ortalaması 55, dünya ortalaması 6768 civarında. Dünyaya göre iyi durumdayız ama sürekli olarak yaşlılaşan bir tarım nüfusumuz var. Gençlerimizi tarımın içerisine nasıl çekeriz, tarım nüfusunu nasıl gençleştiririz, genç çiftçilerimizin önünü nasıl açarız? Sorularına da sürekli kafa yoruyoruz. Pırlanta gibi gençlerimize yeni yeni fırsatlar sunmamız lazım. Çiftçiliği ve üreticiyi daha da değerli kılmamız lazım. Sanki pazarlamacıymış gibi ufak broşürler oluşturduk. Çiftçilik yapmak isteyen genç arkadaşım, köyüne dönmek isteyen genç kardeşim ne ekerse, ne dikerse kaç senede yatırdığı parayı alır gibi projeler oluşturduk. Yatırım tutarlarını ortaya koyalım. Bunlar hepsi internet sitemizde mevcut. Ne üretecekleri kaç para kazanacaklarını yazalım. Bunu şunun için yapıyoruz. Yol göstermek bizim görevimiz. Neden görevimiz. Çünkü sektörümüze yeni katılımlar, taze kanlar arıyoruz. Bunun için de sektörümüzü bilmeyen insanların da ilgisini çekmemiz lazım. Bununla ilgili de bilgilendirmeler yapmamız lazım" dedi.
Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol'u ziyaret etti, daha sonra ise Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle yapılan ceviz işleme tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Kurdele kesimin ardından tesisi inceleyerek yetkililerden bilgi alan Pakdemirli, eline kürek alarak traktörden boşaltılan cevizleri işleme makinesine yükledi.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Gördes Ersan ERDOĞAN
2020-10-09 20:15:27

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