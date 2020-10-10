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Tanesi 600 dolara ithal ediliyordu, şimdi 1000 dolara ihraç ediliyor

DHA

Tanesi 600 dolara ithal ediliyordu, şimdi 1000 dolara ihraç ediliyor


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, üniversitesanayi iş birliğiyle tamamen yerli ve milli sermaye ile seri üretimi gerçekleşen, daha önce tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki 13 ülkeye 1000 dolara ihraç ediliyor.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz tarafından omurga rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmak üzere 2014 yılında geliştirilen ve yurt içindeki ameliyatlarda ilk defa 2015 yılında kullanılmaya başlanan, akıllı omurga vidaları, bilim ve sanayinin bir araya gelmesiyle daha da geliştirilerek bugün çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor. Üniversitesanayi iş birliğiyle başlayan, teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen ve klinik çalışmaları tamamlanarak patenti alınan elastik rod ve elastik vidaların seri üretimini gerçekleştiren Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tıbbi cihaz üretimi gerçekleştiren firmanın Genel Koordinatörü Makine Yüksek Mühendisi Burak Tülü, ihracat payının giderek arttığını söyledi.
'HASTAYA KONFOR SAĞLIYOR'
Tüm projelerini hastaların konforu üzerine gerçekleştirdiklerini dile getiren Tülü, "Metalik implant ve polimerik implant üretimini gerçekleştiriyoruz. Mevcut fiziksel alt yapısı olarak Türkiye'deki en büyük medikalle ilgili cerrahi implant üretim tesislerinden biriyiz. Üniversitesanayi işbirliği çatısı altında projeler gerçekleştirmekteyiz. Şu an Avrupa'da popüler olan ürünlerimizden biri Manisa Celal Bayar Üniversitesi'yle beraber yürüttüğümüz bir proje. Dinamik sistemlerde hasta konforundan kısıtlamanın en az olduğu projeler gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda üniversiteden cerrah öğretim üyesi hocalarımızla beraber bu ürünleri iyileştirmeye ve her geçen gün üzerine bir şeyler koyarak pazara sunmayı amaçlıyoruz. Daha önceden bu dinamik sistemler yurt dışından ithal ediliyordu ama buradaki yoğun çalışmalar sonucunda bunu Türkiye'de gerçekleştirdik. Türkiye'de güzel pazar elde ettik. Bunlar esnemeyen vidalar. Bu hasta konforunu belli bir oranda kısıtlar ama bunları esnek hale dönüştürdüğümüzde bu hastanın konforundan çalmıyor" diye konuştu.
'13 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR'
Türkiye'deki 7 bin vakanın 2 binini kendi ürettiklerinden karşıladıklarını kaydeden Tülü, "Avrupa ülkelerinde Almanya, Belçika, Yunanistan, İtalya; Ortadoğu'da Dubai, Irak, Sudan, Ürdün gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Güney Amerika'da ise Şili, Brezilya, Panama, Nikaragua ve Meksika gibi ülkelere de ihracat gerçekleştiriyoruz. 2012 yılında Ar-Ge çalışmalarımız başladı. İlk fikir olarak kullanıcılardan bize bu fikir geldi. Celal Bayar Üniversitesi'ndeki hocalarımız sayesinde böyle bir ihtiyacın olduğunu anladık. Daha sonra biz bunu belli yıllarda gerçekleştirdik. 2012 yılında başlayan çalışma yurt içinde ameliyatlarda kullanılmaya 2015 yılında başladı. 2017 yılından bu yana da aktif olarak kullanılıyor ve ihracatını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de kullanımı 7 bin vaka civarındaydı. Şu andaki pazar payına baktığımızda 2 bin adetini kendi ürünlerimizle karşılıyoruz. Bu rakam giderek artmaya başladı. Umarım pazarın tamamını bizim kendi ürünlerimizle mevcut sistemimizle gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.
HASTAYA ÖZEL OMURGA VİDASI
MCBÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz, her hastaya özel omurga vidası ürettiklerini belirtti. Temiz, şöyle devam etti:
"Geçmişte omurgayı sabitlemek için kullandığımız transpediküler vida sistemlerinde pek çok eksiklik ve birçok cerrahiyi zorlaştıran, hasta konforunu negatif etkileye, istenmeyen komplikasyonları artıran çeşitli tasarım özellikleri vardı. 'Bunları daha iyi yapabilir miyiz?' diye temel olarak başladık. Daha sonra bunları çözelim diye elastik rodu geliştirdik. Bu geliştirme süreci oldukça uzun sürdü. Vücudumuzda 33 omur var. Her bir segment için farklı hareket açıları var. Bu farklı hareket açılarını tek tek sağlayabiliyoruz. Aynı hastanın boynundaki hareket açıları başka lomberindeki hareket açıları başka. Bunu sağlayabiliyoruz. Yani hastaya özel implant üretimi oluyor. Daha sonra, 'Aynı sistemi servikal bölge yani boyunda yaptığımız vida uygulamalarında kullanabilir miyiz' diye düşündük. Benzer elastik rodu boyun için yaptık.  Bu dünya da ilktir. Bu ürünlerin hepsi ilktir hepsi patentli üründür ve bunları da hastalarda kullanmaya başladık. Hasta serilerimizi toplamaya devam ediyoruz. En uzun takibimiz 6 yıl civarında ve şu ana kadar bir arızalanma, kırılma veya yerinden çıkma gibi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Daha sonra bu ürünler üretilip satılmaya başlandı."
'TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ'
Prof. Dr. Temiz, daha önce tanesi 600 dolardan ithal edilen akıllı omurga vidalarının üretimi ile Türkiye'de 370 liraya kullanılmaya başlandığını, 1000 dolara da ihraç ettiklerini ifade etti. Temiz, "Gururla söylemek gerek. Tamamen yerli ve millidir. Bunların hepsi artık Türkiye'de yapılabiliyor. Eskiden biz bunların çok az gelişmiş düz rodlara tanesine 600 dolar verip dışarıdan alıyorduk. Şimdi onları ihraç eder hale geldik. Teknoloji geliştirme bölgelerinin büyük faydaları oldu. Teknoloji geliştirme bölgeleri sanayiciyle, bilim adamlarını bir araya getirmeyi sağladı ve ilerlemede önemli payı oldu. 15 yıl önce bunlar Türkiye'de üretilemezken hareket etmeyen düz vida sistemleri transpediküler vidalarını yurt dışından 18 bin liraya ithal ediyorduk. Şimdi artık aynı sistem Türkiye'de üretildiği için maliyeti yaklaşık 2 bin 500 liradır. Daha da ilerlemiş formlarını yurt dışına biz ihraç eder duruma geldik" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2020-10-10 08:45:02

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