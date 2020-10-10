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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ergün: "Karabağ Türk’tür, Türk’ündür"

İHA

Başkan Ergün: "Karabağ Türk’tür, Türk’ündür"

Ermenistan’ın sivilleri hedef alan saldırılarını kınayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "İnşallah Ermenistan tarafından 30 yıldır işgal altında olan Karabağ, ebediyen Türk’ün olacak. Karabağ Türk’tür, Türk’ündür. Yüce Allah Azerbaycan ordusunun yardımcısı olsun. Kalbimiz yüreğimiz onlarla" dedi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa TV’de katıldığı canlı yayında pandemi sürecinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları anlattı.
‘Kent ve Başkan’ adlı programın canlı yayın konuğu olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, sözlerine Azerbaycan ordusunu selamlayarak başladı. Başkan Ergün, “Karabağ’da işgalci Ermenistan’a yönelik operasyon başlatan Azerbaycan ordusuna ve kardeşimiz Azerbaycan’a selamlarımızı iletiyorum. Ermenistan’ın sivilleri hedef alan alçakça saldırısında hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeşimiz Azerbaycan’a destek olmak amacıyla Muradiye Saat Kulesi’ni Azerbaycan bayrağı renkleriyle ışıklandırdık. Raket ve billboardlarımıza Azerbaycan’a desteklerimizi bildiren mesajlarımızı astık. Kardeşimizin bu haklı mücadelesinde yanındayız. İnşallah Ermenistan tarafından 30 yıldır işgal altında olan Karabağ, ebediyen Türk’ün olacak. Karabağ Türk’tür, Türk’ündür. Yüce Allah Azerbaycan ordusunun yardımcısı olsun. Kalbimiz yüreğimiz onlarla” dedi.
Tüm dünyada hayatı tehdit eden Covid19 salgınıyla Manisa’da da mücadele içinde olduklarını belirten Başkan Ergün, “Salgının baş gösterdiği ilk dönemden itibaren her zaman hemşehrilerimizin yanında olduk. 17 ilçemizin tamamında camilerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi, sağlık ocaklarını, otobüs terminallerini, park ve bahçeleri, yaya üst geçitlerini, otobüs duraklarını ve kamu kurumlarımızı aralıksız dezenfekte ediyoruz. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyemiz ve kooperatiflere ait tüm toplu taşıma araçlarını periyodik olarak dezenfekte ediyoruz” dedi.

Büyükşehir 1 milyon maske üretti
Pandemi sürecinin baş göstermesiyle birlikte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde günlük 2530 bin arası maske üretimine başladıklarını hatırlatan Başkan Ergün, “17 ilçemizde toplu ulaşım araçlarımızda kullanılmak üzere 350 bin adet maske dağıtımı gerçekleştirdik. Diğer maskeleri de muhtarlarımız aracılığıyla vatandaşlarımıza ulaştırdık. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza, berber ve kuaförlerimize, fırıncılara, ticari taksi esnafına ve sivil toplum örgütlerine de dağıtım gerçekleştirdik. Bugüne kadar toplam 1 milyon maske ürettik. Ürettiğimiz maskelerden 500600 bin adetten fazlasını az önce saydığım kişi ve kurumlara dağıtımını gerçekleştirdik” diye konuştu.
Salgın sürecinde sağlık çalışanlarını unutmadıklarını belirten Başkan Ergün, “Tarımsal sulama kooperatiflerine kiralanmak suretiyle işletilen ve kira sözleşmelerinin süresi sona eren gölet, sondaj ve tarımsal sulama tesislerinin mevcut kira sözleşmelerinde belirtilmiş 2019 yılı kiralama bedellerinde herhangi bir artış yapmadan, kira sözleşmelerini 31.12.2020 tarihine kadar uzattık. Can dostlarımız için periyodik olarak beslenme noktalarına mama bıraktık. 17 ilçemizde 112 Acil Çağrı Merkezi ile sağlık çalışanlarımıza toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmalarını sağladık. Ayrıca sokağa çıkma yasağında çalışan sağlık personelleri için hastanelerle irtibata geçerek ücretsiz servis hizmeti sağladık. Borcu nedeniyle suyu kesilmiş olan abonelerimizin sularını açtık ve hiçbir abonemizin borcundan dolayı su kesintisi yapmadık. Bununla birlikte kartlı sayaç abonelerimizin 3 metreküp olan avans yükleme sınırını 25 metreküpe çıkardık” dedi.
Sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan kartlı sayaç abonelerinin 185’i aradığında MASKİ ekiplerinin adrese giderek, vatandaşların kartlı sayaçlarına su yüklemesi yaptığını anlatan Başkan Ergün, “Belediyemizin kiracısı olan ancak İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçici olarak kapatılan işyerlerinden kira almadık.17 ilçemizde MABEM öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmaması için uzaktan eğitim sistemini hayata geçirdik ve tüm çocuklarımızın yararlanmasını sağladık” dedi.
Sağlık çalışanlarına teşekkür ederek sözlerini tamamlayan Başkan Ergün, şunları söyledi: “Fahiş fiyat ve hijyen konusunda zabıta ekiplerimiz, ilgili kurumlarla koordineli şekilde fiyat, etiket ve hijyen denetimlerini periyodik olarak sürdürüyor. Saydığım tüm bu çalışmaları ve daha fazlasını hemşerilerimizin sağlığı ve mağdur olmamaları için gerçekleştirdik. Duam ve temennim odur ki, bir an önce bu virüs belasından kurutuluruz ve bir daha böylesi bir salgınla karşılaşmayız. Bu vesileyle kahraman sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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