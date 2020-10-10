Manisa’da 12 bin 900 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 12 bin 900 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, cinsel içerikli ürün imalatı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında cinsel içerikli hap, jel, kapsül, krem, sprey, damla olmak üzere toplam 12 bin 900 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Operasyonda gümrük kaçağı cinsel içerikli ürünlere el konulurken A.İ ve F.G isimli şüphelilere 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet sucusundan adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.