Otomobilin çarptığı sepetli motosikletin sürücü öldü

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Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşaktan geçiş yapmak isterken otomobilin çarptığı sepetli motosikletin sürücüsü Mustafa Domat (75), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Dereköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Manaklar Mahallesi ile Dereköy Mahallesi arasında bulunan kavşaktan geçiş yapmak isteyen Mustafa Domat'ın kullandığı plakası olmayan sepetli motosiklete, İzmirAnkara D300 karayolunda Uşak yönünden İzmir yönünde doğru seyir halinde olan Murat K.'nın kullandığı 45 ABA 561 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan yaşlı adam, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerini sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Domat, kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kazayı duyarak hastaneye akın eden Domat'ın ailesi ve yakınları, sinir krizi geçirdi. Otomobil sürücüsü Murat K. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Öte yandan, kaza nedeniyle İzmirAnkara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan sepetli motosiklet ile otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2020-10-10 19:56:13



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