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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özbalta: “Güzel bir galibiyet aldık”

İHA

Özbalta: “Güzel bir galibiyet aldık”

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 51’lik İnegölspor galibiyetini değerlendirdi. Özbalta, “İyi ve güzel bir oyunla maçtan farklı bir skorla güzel bir galibiyet aldık” dedi.
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 4. hafta mücadelesinde sahasında İnegölspor’u 51 mağlup eden Manisa Futbol Kulübü’nde teknik direktör Serkan Özbalta, maç sonu açıklamalarda bulundu. İnegölspor maçına tempolu başladıklarını belirten Özbalta, “Oyuna istediğimiz gibi başladık. Çok coşkulu ve tempolu bir şekilde başladık. İstediklerimizi de çok erkenden yapıp 20 öne geçtik. Sonrasında rakibin 10 kişi kalması oyun yapımızda rahatlamaya neden oldu. Sonrasında yine pozisyonlar yakaladık. Daha ciddi olup onları değerlendirebilirdik. İkinci yarıda oyuncularım gerekeni yaptı. Sahada ciddi bir mücadele sergiledik. Ciddi oynandığında neler yapabileceklerini gösteren bir takım vardı. İstediğimiz gibi bir galibiyet oldu. Sadece lig bir maraton. Bu gibi durumlarla karşılaşacağız. Rakip kırmızı kart görebilir. Bazı maçlar 00 gidecek belki 90 artılarda atacağız. Kocaelispor maçında olduğu gibi daha 4. dakikada penaltı golüyle geriye düştük. Hiçbirimiz istemeyiz ama futbolun içinde olabilecek durumlar. Bunlara karşı hazırlıklı olup cevap verebilmeliyiz. O durumda pes etmeyeceğimiz gibi bu gibi durumlarda da asla ve asla karşımızda hangi takım olursa olsun aynı oyun mantalitesiyle devam etmeyi kendimize ilke edinmeliyiz. Aslan gibi bir oyuncu grubum var. İyi ve güzel bir oyunla maçtan farklı bir skorla güzel bir galibiyet aldık” dedi.

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