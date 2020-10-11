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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölmarmaralı Muhtarlar, AAT’ye hayran kaldı

İHA

Gölmarmaralı Muhtarlar, AAT’ye hayran kaldı

Gölmarmaralı muhtarlar atıksu arıtma tesisini ziyaret etti. Tesise giren atıksuyu ve tesisten içme suyu berraklığında çıkan suyu gören muhtarlar, atıksu arıtma tesisinin ilçeleri için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladıklarını ifade ettiler.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde hayata geçirdiği çevreci yatırımlar ile Manisa’nın geleceğini koruma altına alıyor. Bu kapsamda idarenin Gölmarmara ilçesinde tamamen yenileyerek, faaliyete aldığı Atıksu Arıtma Tesisi mahalle muhtarlarını misafir etti. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, mahalle muhtarlarını tesiste ağırlayarak misafirlerine atıksuyun arıtılma süreçleri hakkında bilgi verdi. Tesisteki ziyarette, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, MASKİ İlçe Şefi Lütfü Ersöz ve tesis sorumluları da hazır bulundu. Mahalle muhtarları tesisin Gölmarmara ve Manisa için büyük önem arz ettiğini gezip gördükten sonra daha iyi anladıklarını belirterek, MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

“Daha yaşanılabilir bir Manisa için çalışıyoruz”
MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Bereketli Gediz ve Bakırçay Havzalarını özlenen eski günlerine kavuşturmak için idarenin kurulduğu günden bu yana büyük bir özveri ile çalıştığını belirterek, “Mahalle muhtarlarımızın çalışmalarımızı yerinde görmesi büyük önem arz ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün liderliğinde hemşerilerimiz için gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak adına çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, MASKİ İlçe Şefliğine de ziyarette bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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